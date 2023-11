66% dos consumidores devem antecipar compras de Natal na Black Friday

A maioria dos clientes não pretende esperar o dia 24 de novembro, a sexta-feira oficial da Black Friday, para comprar. Levantamento do Cuponomia, portal que reúne cupons e cashback no e-commerce, indica que 44% dos usuários online já estão de olho nos descontos oferecidos pelas lojas desde o início de novembro e pretendem comprar algo antes e durante a data.

Para Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, os números revelam uma tendência clara: a Black Friday se expandiu para além de um único dia de promoções.

“Os consumidores estão cada vez mais antecipando suas compras, buscando oportunidades nas chamadas Black November e Black Week. Isso reflete não só a expectativa por descontos mas também a estratégia das marcas em estender suas ofertas a um período maior que pode englobar, inclusive, o período pós-Black Friday”, afirma o executivo.

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do ano para o varejo e pelos consumidores que, apesar do orçamento apertado, costumam se planejar para aproveitar os descontos.

Em 2022, a semana da Black Friday gerou R$ 5,9 bilhões em faturamento bruto para o e-commerce brasileiro, segundo dados coletados pela NielsenIQ|Ebit. Para este ano, a expectativa é que os resultados da Black Friday sejam ainda melhores, uma vez que as marcas têm, cada vez mais, antecipado o início das promoções.

“A previsão otimista para 2023 se justifica na mudança de comportamento do mercado online, onde os consumidores estão ávidos por ofertas desde cedo, impulsionando um faturamento maior ainda antes da data oficial”, diz Zeredo.

25 franquias baratas a partir de R$ 3.990 com desconto na Black Friday

Compras de Natal

Antecipar as compras de Natal durante a Black Friday é uma estratégia inteligente e cada vez mais adotada pelos consumidores. Mais de 66% das pessoas já estão planejando utilizar essa oportunidade para adquirir presentes natalinos.

"Essa tendência reflete a busca por melhores preços e a vontade de garantir os presentes antes que os estoques acabem, assegurando não apenas economia mas também a certeza de encontrar os itens desejados”, afirma Zeredo.

“Isso proporciona a tranquilidade e a antecipação dos preparativos para a data tão especial, permitindo que os consumidores foquem na celebração do Natal com mais tranquilidade e planejamento”, completa.

Categorias mais relevantes

Este ano, os números revelam uma leve mudança na intenção de compras por categorias de produtos em comparação com 2022.

Ao contrário do ano passado, em que a Moda liderou a lista com 41% de intenção de compra, o cenário deste ano mostra a mesma categoria com 32%, enquanto a categoria de Eletrodomésticos assume a dianteira, atingindo 40%, em comparação aos 37% do ano anterior.

Essa mudança sinaliza uma ligeira alteração no foco do consumidor, evidenciando um interesse crescente em produtos para o lar e tecnologia doméstica.

A categoria de Informática aparece em terceiro lugar, com 29%. A categoria Outros Eletrônicos também manteve a estabilidade, em 28%, enquanto a categoria Smartphones, embora mantenha uma posição similar à de 2022, diminuiu ligeiramente para 27%, com relação aos 28% do ano anterior.

Veja mais estratégias da Black Friday: