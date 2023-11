Com demanda fraca de Natal, comerciantes chineses ajustam estratégia para atingir meta de vendas

O empresário chinês, Xu Jun, do setor de comércio exterior de Yiwu, encerrou os pedidos de atacado de acessórios e decorações relacionados à temporada de Natal deste ano e já começou a colocar e concentrar energia e esforço no fornecimento de produtos para o Ramadã do Oriente Médio. Segundo o comerciante, a temporada de Natal não aumentou, mas sim caiu em pedidos. “Os clientes estão comprando pelo menos um terço a menos do que no ano passado”, afirmou.

O motivo se deve principalmente à contração da demanda do mercado exterior. As compras realizadas no exterior durante a pandemia de COVID-19 ficaram relativamente estáveis, resultando em um grande acúmulo de estoque nas mãos dos compradores no exterior, fazendo com que o volume de compras deste ano seja significativamente menor.

Os sentimentos de Zhu Zhijuan, da empresa de comércio exterior de árvores de Natal de Yiwu, são semelhantes. “Os pedidos europeus e americanos estão muito menores este ano, as exportações para a Rússia e para países da iniciativa ‘Cinturão e Rota’ aumentaram, e o declínio geral em relação ao ano passado também é pior do que antes da pandemia”, disse Zhu disse ao repórter da Yicai.

Segundo o empresário, o estoque dos clientes no exterior do ano passado ainda está relativamente em alta, embora os empresários estrangeiros este ano possam fazer compras presenciais off-line, mas pessoas vêm mais, mas recebem menos pedidos, “porque o mercado não está bom, o preço dos produtos está sob pressão de queda”.