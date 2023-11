3 insights sobre o comportamento dos consumidores na Black Friday 2023

Pesquisa da consultoria NielsenIQ indica que as vendas durante a Black Friday 2023 vão se manter no mesmo patamar do ano anterior.

No entanto, três dados apontam um novo padrão de consumo: os brasileiros estão aderindo mais ao "esquenta Black Friday" e buscando mais por bens duráveis -- ao mesmo tempo que a intenção de compra da categoria Alimentos e Bebidas atingiu o maior percentual de intenção em 8 anos.

Antecipação das compras

A pesquisa mostra que a intenção de consumo para este ano apresenta estabilidade, com 79% dos consumidores pretendendo realizar compras durante o período. Esse dado é levemente superior aos 78,7% registrados no ano anterior. Já o crescimento do "esquenta Black Friday" é o mais notável, com alta de 4 pontos percentuais em relação a 2022.

Outro destaque da pesquisa é a intenção dos consumidores de antecipar as compras de Natal, que agora representam 34% da intenção de compra, um aumento significativo em comparação com o ano passado.

Bens duráveis no radar dos consumidores

As categorias de bens duráveis, como eletrônicos (41% ante 35% no ano passado), Eletrodomésticos (40% ante 35%) e Informática (36% ante 30%), ganham destaque na intenção de compra dos consumidores para a Black Friday deste ano.

"O crescimento da intenção de compra de bens duráveis é reflexo das ações promocionais que acontecem durante a data, especialmente nesses produtos de ticket médio alto", diz diz Luiz F. Davison, gerente de e-commerce da NielsenIQ Ebit no Brasil.

"O preço ofertado dos produtos e o frete grátis continuam sendo as principais alavancas para a finalização dos pedidos durante a Black Friday 2023, com 90% dos consumidores considerando o preço do produto como fator crucial, e 72% valorizando a opção de frete grátis", completou.

Alimentos e bebidas no maior patamar

A intenção de compra da categoria de Alimentos e Bebidas atingiu o maior patamar em oito anos. De acordo com a pesquisa, 22% declararam que vão buscar produtos desta categoria, levemente superior aos 21% registrados em 2022 e o maior patamar pelo menos desde 2015.

"A pesquisa sugere uma evolução nas tendências de consumo e uma crescente relevância de categorias específicas, como Alimentos e Bebidas, não só durante a Black Friday, mas também durante todo o ano", diz Davison.

Ao analisar os produtos em destaque, observa-se um aumento no interesse por diversas categorias em comparação ao ano anterior.