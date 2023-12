5 tendências para o franchising brasileiro em 2024

O Franchising no Brasil se mostra um setor cada vez mais vibrante e com claro potencial para ir ainda mais longe. Embora eu não disponha de uma bola de cristal, minha longa experiência nesse mercado me permite arriscar umas tantas previsões do que acredito ocorrerá com ele em 2024 e nos anos seguintes:

1. O figital se consolida

Cada vez mais, a tecnologia terá um papel primordial nas franquias de todos os ramos. Com a evolução digital, mais e mais franqueadores vêm abraçando soluções tecnológicas para simplificar e agilizar operações, enriquecer a experiência do cliente, expandir as possibilidades de venda e levar a gestão de cada franquia e da rede como um todo a um novo patamar.

Em 2024 e nos anos que se seguem não será surpresa vermos mais e mais franquias nas quais os ambientes físico e digital se integrarão para melhorar a vida de todos e ampliar os resultados. Muitas redes já estão desenvolvendo aplicativos próprios e adotando sistemas de gerenciamento avançados. E outras trilharão o mesmo caminho.

2. O verde ganha mais relevância

O compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social tende a ganhar ainda mais força. O ESG passará a fazer parte do dia a dia de um número crescente de redes, levando uma parcela significativa do mercado a práticas mais sustentáveis, o que ajudará a construir um mundo melhor.

Não que o lucro tenha deixado de ser importante, ou venha a se tornar irrelevante. Afinal, empresa que não gera lucros não sobrevive. Porém, mais e mais empresas franqueadoras vêm se dando conta de que não basta apenas buscar o lucro, mas também construir relações de confiança e respeito com seus franqueados e com as comunidades nas quais suas marcas estão inseridas.

3. Mais variedade

Não faz muito tempo, quando se falava em Franchising, a maioria das pessoas só conseguia pensar em foodservice, cursos de idiomas, cosméticos e perfumes, moda e pouca coisa mais.

De alguns anos para cá, esse cenário vem se alterando e hoje há uma infinidade de tipos de negócios ampliando sua ocupação de mercado via concessão de franquias. Minha equipe e eu estamos, neste momento, trabalhando na criação de franquias de conceitos de negócios que nem mesmo em sonho um dia imaginei que poderiam existir. E muito menos que meu time e eu estaríamos envolvidos em seu desenvolvimento e expansão.

Eu adoraria poder contar ao leitor de alguns desses projetos – em especial de um deles, que me empolga bastante - mas estou impedido por contrato. E não tenho dúvida de que muitos outros negócios inovadores vão surgir nesse mercado no ano que vem e nos anos por vir. Se Deus quiser, comigo e minha trupe participando de alguma forma de todos eles.

4. Adoção acelerada de tecnologias de ponta

A adoção de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, realidade aumentada e blockchain já vem ocorrendo no mundo do Franchising brasileiro e tende a se intensificar.

Eu mesmo sou sócio “mixuritário” numa startup de tecnologia que desenvolveu uma plataforma que usa inteligência artificial para recomendar ações de Marketing super personalizadas e dirigidas, a qual foi criada com o propósito de democratizar o acesso à IA, deixando-a ao alcance, não apenas de grandes corporações, mas também de uma pequena franquia que funcione numa cidadezinha do interior.

Essa e muitas outras ferramentas tecnológicas têm o condão, não apenas de melhorar a eficiência do negócio, mas também de permitir a criação de experiências únicas para os clientes e de garantir maior segurança e transparência nas operações. E tenho certeza de que em 2024 testemunharemos muita evolução no seu uso.

5. Avançando para além-fronteiras

A expansão internacional das franquias brasileiras, que teve início há alguns anos e veio evoluindo de forma tímida, aos poucos vai se acelerando e se mostrando uma tendência promissora. Graças à ampla divulgação do sucesso de negócios bem brasileiros em outras paragens, nossos franqueadores parecem estar deixando para trás o medo de avançar além-fronteiras e passam a olhar para mercados internacionais, especialmente os nossos vizinhos de continente, Portugal e outros tantos, como uma nova oportunidade a ser explorada, com boas chances de sucesso.

Por isso mesmo, acredito que, em 2024 de nos anos seguintes, veremos mais marcas brasileiras cravando suas bandeiras em outras terras.

Concluindo, o Franchising no Brasil amadureceu e vem evoluindo cada vez mais rápido. No fundo, apenas um reflexo das transformações que vêm ocorrendo em nossa sociedade, em nossos hábitos de consumo e em nossa visão de mundo. Certamente, ainda há muito a evoluir e, por isso mesmo, estamos diante de um futuro empolgante, no qual inovação, ousadia e responsabilidade caminharão lado a lado para colocar o Brasil numa posição ainda mais elevada do ranking global das franquias.

