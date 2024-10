4 lições de gestão da Sodiê Doces para chegar aos R$740 milhões

Nos últimos anos, a rede de confeitaria Sodiê Doces se consolidou como uma das maiores redes de franquias do Brasil, com 375 lojas espalhadas pelo país e expansão internacional, com presença nos Estados Unidos desde 2019.

A rede fechou 2023 com faturamento de R$ 640 milhões, crescimento de 15% em comparação com 2022 e 30 novas unidades. Para 2024, a expectativa é crescer mais 15% e chegar aos R$ 740 milhões de faturamento.

O crescimento da companhia é resultado de uma série de ajustes estratégicos na gestão e no modelo de franquias, que permitiram à empresa enfrentar desafios, como a pandemia, e se adaptar às mudanças no comportamento do consumidor.

Fabio Araújo, general manager da Sodiê Doces, destacou alguns ajustes feitos pela companhia em seu painel no Bconnected, evento para lideranças de negócios em rede é franquias, organizado pelo Grupo Bittencourt.

Além de lançar novas categorias de produtos, como linha pet e bebidas especiais, a Sodiê reforçou a capacitação de franqueados e investiu em tecnologia e inovação.

1. Franqueado no centro

Um dos pontos mais enfatizados por Araújo é o cuidado com o franqueado, considerado o principal cliente da franquia.

O apoio oferecido vai desde o treinamento constante até o acompanhamento de desempenho por meio de ferramentas como o "dashboard de gestão", que facilita o controle financeiro e de estoque, além de fornecer dados estratégicos para tomada de decisões.

“Precisamos de rotina e persistência para treinar toda a rede. Quem está na ponta tem que ter clareza sobre a gestão de sua operação”, diz o executivo.

O treinamento mensal se tornou um pilar essencial para garantir que todos os franqueados estejam alinhados com as melhores práticas de mercado e preparados para enfrentar a concorrência. “É impossível querer aplicar inteligência artificial na rede se o franqueado não sabe o que é uma DRE, qual é seu ticket médio e markup”, conclui.

2. Novas categorias

Desde 2017, a companhia conta com uma fábrica de salgados. Recentemente, a planta em Boituva, no interior de São Paulo, recebeu investimento de 20 milhões de reais. A unidade tem capacidade produtiva de 5 mil toneladas de salgados por ano, mais do que o dobro da anterior, 2.000 toneladas.

A diversificação não parou por aí. Novas categorias como a linha própria de chocolates (barras,bombons e presenteáveis), produtos pet (como bolo e muffin para animais) e novas opções de bebidas permitiram à marca se aproximar ainda mais dos consumidores.

“Os bolos sempre serão o destino final do consumidor, mas nós queremos oferecer uma experiência cada vez mais completa na loja”, diz.

Além disso, a parceria com grandes marcas como Nutella, Mattel e Warner Bros ajudou a fortalecer a marca e proporcionar experiências mais prazerosas aos clientes.

3. Adaptação pós-pandemia

Durante a pandemia, a Sodiê enfrentou um cenário desafiador, com a concorrência informal, como boleiras de supermercados, se multiplicando. Para se destacar, a empresa apostou em uma mudança radical de abordagem: adotou plataformas de delivery, fortaleceu as vendas online e ampliou a gestão por dados, o que permitiu aos franqueados reagir de forma ágil às novas demandas do mercado.

“Em vez de oferecer desconto de royalties ou benefícios financeiros, a empresa priorizou capacitar seus franqueados, ensinando-os a gerir seus negócios de forma eficiente e a explorar novas oportunidades de venda”, diz.

4. Conceito 2 horas

Araújo compartilhou uma técnica que ele passa aos franqueados da Sodiê para que eles não deixem de trabalhar diariamente pontos importantes para a gestão de uma unidade. São eles:

Sistema

Dedicar 1 hora do seu dia para lançar no sistema todas as notas fiscais e atualizar dados de vendas.

Mercado

Dedicar 30 minutos do seu dia para uma visita em uma concorrente ou para uma loja com bom desempenho, pesquisar mercado e tendências.

Números

Dedicar 30 minutos do seu dia para olhar os números da sua loja.

Com essa estratégia estruturada, a Sodiê Doces cresceu 82% nos últimos dois anos, consolidando seu sucesso não apenas pela expansão física, mas pelo melhor desempenho das unidades em operação.