12 franquias baratas a partir de R$ 3.000 para empreender sem estoque

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 (8. WhatsApp e O Boticário)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 (7º: Subway (CRP (M): 5,7))

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Empreender é o sonho de muitos brasileiros, e abrir uma franquia é uma opção cada vez mais atrativa por oferecer um modelo de negócio testado e com suporte especializado.

Uma das grandes vantagens de investir em franquias é a possibilidade de escolher formatos que se ajustem às suas necessidades e ao seu perfil. Entre essas opções, as franquias sem estoque têm se destacado no mercado, já que oferecem uma operação mais enxuta e com menos preocupações logísticas.

Sem a necessidade de grandes investimentos em armazenamento e gestão de produtos, o empreendedor pode focar no atendimento e crescimento do negócio, garantindo maior agilidade e controle de custos. Confira, a seguir, confira uma lista de franquias acessíveis e sem estoque:

Maria Brasileira

É a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e limpeza especializada em vidros. A contratação do serviço inclui apenas a limpeza feita por seus facilitadores, sendo de responsabilidade do cliente oferecer os produtos de limpeza e materiais necessários, passados previamente pelo franqueado quando o agendamento é feito.

Investimento inicial total: R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno estimado: 14 meses

Prudential

A Prudential do Brasil tem 1.800 corretoras franqueadas que comercializam seguro de vida individual. A marca permite às corretoras franqueadas que atuem no seu negócio de casa ou em qualquer local desejado. A empresa oferece pontos de apoio que a rede pode utilizar como suporte na comercialização de seguros de vida individuais personalizados, e ainda podem ser utilizados para realização de treinamentos e reuniões da rede franqueada. Hoje, são 39 pontos de apoio distribuídos em 14 estados.

Investimento inicial: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 27.200

Lucro esperado sobre o faturamento líquido: 30%

Prazo de retorno: 6 meses

Aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias home based e que dispensa a contratação de funcionários. O franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Atualmente, ele conta com cerca de 280 franqueados em mais de 700 cidades pelo Brasil. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: R$ 41.000 cidades em até 20 mil habitantes

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Previsão de retorno: 18 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, é uma rede de franquias especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza. Operando no modelo home based, a marca necessita de uma semana para a implementação e oferece prazo de retorno de até 3 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 3.000

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Prazo de retorno: até 3 meses

Turquesa Esmalteria e Beleza

Fundada em 2012 por Laura López e Claudia Kiriyama, a Turquesa Esmalteria e Beleza é líder no mercado de beleza, especialista em serviços de manicure e alongamento de unhas. A empresa se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor de franquias de beleza.

A Turquesa Esmalteria e Beleza também é uma marca associada da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e, entre 2019 e 2022, recebeu a certificação de franquia internacional pela mesma associação. Este reconhecimento reflete o compromisso da empresa com a qualidade e a expansão internacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 69.000

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

Follow Me Idiomas

A Follow Me Idiomas, que pertence ao Grupo BDC – holding detentora das redes de franquias YES! Idiomas e Cor & Unha, é uma escola de idiomas que aposta em franquias no modelo low cost, ou seja, com alta rentabilidade e baixo custo, além de não ter a necessidade de ter estoque de material didático. O investimento para adquirir uma franquia da rede é a partir de R$ 58 mil, com projeção de receita mensal de R$ 25 mil mensal. A metodologia FOLLOW ME concilia visões de ensino tradicionais com técnicas modernas para eliminar a timidez dos alunos iniciantes e incentivar que ele participe de forma consciente do seu processo de aprendizado.

Investimento inicial a partir de: R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m²

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de idiomas. Atualmente, a marca oferece quatro modelos de franquias para os interessados em empreender no setor de educação, em todos eles o franqueado não precisa de estoque de material didático. O primeiro deles é o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! Idiomas em um espaço de até 50m². A rede ainda oferece a opção de investir em escolas nos tamanhos variados para atender a diferentes demandas populacionais: Soft (120m²/100mil habitantes), Light (150m²/400mil habitantes) e Premium (250m²/acima de 400mil habitantes). A marca possui um investimento inicial a partir de R$ 30 mil, com um faturamento estimado em R$ 40 mil.

Investimento inicial: Modelo Educacional: a partir de R$ 30 mil; Soft: a partir de R$ 98 mil; Light: a partir de R$ 150 mil; Premium: a partir de R$ 285 mil

Faturamento médio mensal: Modelo Educacional: R$ 40 mil; Soft: R$ 60 mil; Light: R$ 80 mil; Premium: R$ 120 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses para todos os formatos

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 215 unidades franqueadas pelo Brasil. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, que evita que 96% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco. Por ser uma prestadora de serviços de saúde, não necessita de estoques para funcionar.

Investimento inicial: R$ 130.000

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Lucratividade: 50%

Prazo de retorno: Entre 7 e 9 meses

Vaapty

A Vaapty é a líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil e seu grande diferencial é que não é preciso ter estoque para realizar as transações. Fundada em 2020 pelo CEO Ycaro Martins, com mais de 20 anos de experiência no setor automotivo, a empresa busca inovar, tornando a negociação de carros mais segura, sem burocracia e em 40 minutos. Em 2021 virou a chave com franquias e hoje já alcançou a marca de mais de 100 lojas abertas e mais de 250 unidades vendidas em todo o país. A marca foi chancelada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) com o selo de excelência 2024, já movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas de veículos e planeja dobrar o número de unidades.

Investimento inicial: R$ 200.000

Faturamento médio mensal: R$ 180.000

Prazo de retorno: de 9 a 12 meses

3,2,1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país. Além de não precisar de estoque, é possível trabalhar em qualquer lugar do mundo com uma franquia da rede.

Investimento Inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: de R$ 15.000 e R$ 50.000

Prazo estimado de retorno: 3 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar. Com o modelo home based, não tem necessidade de estoque, permitindo flexibilidade ao franqueado, pois a operação é feita através de um banco de dados, onde concentra as informações necessárias para gerir a franquia.

Investimento inicial: A partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

Energy+

A marca é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, ela atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar e permite operar sem necessidade de estoque. Por se tratar de uma empresa que oferece serviços, é de responsabilidade do franqueado acompanhar todo o processo de instalação do sistema, seja residencial ou empresarial. Os equipamentos são adquiridos sob demanda, diretamente com a franqueadora.