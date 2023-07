3 dicas para reduzir custos e aumentar a produtividade da sua empresa

Melhorar a produtividade, reduzir custos e elevar resultados é o sonho de qualquer empreendedor.

E no cenário empresarial atual, onde as mudanças ocorrem em ritmo acelerado e a competitividade é cada vez mais acirrada, a busca por soluções que otimizem processos e melhorem a eficiência operacional tornou-se essencial para garantir a sobrevivência das organizações.

Pensando nisso, listamos abaixo três pilares fundamentais para ajudar empreendedores, gestores e líderes empresariais a garantir o crescimento sustentável dos negócios. Confira.

1.Implemente programas de desenvolvimento e reconhecimento

As vantagens de investir em treinamentos e programas de desenvolvimento vão muito além do evidente benefício de ter um time de profissionais atualizados (e, portanto, mais assertivos e eficientes) trabalhando na sua equipe.

Ao proporcionar oportunidades de aprendizado e crescimento profissional, a empresa também demonstra um compromisso genuíno com o desenvolvimento de seus funcionários – que, sentindo-se valorizados, tendem a trabalhar de forma mais engajada, comprometida e produtiva.

Além disso, a implementação de políticas voltadas para o reconhecimento de resultados também costuma gerar um maior senso de pertencimento dentre os colaboradores, o que contribui para a redução do turnover e dos custos associados à rotatividade.

2.Invista em novas tecnologias

Em um mundo cada vez mais digital, o investimento em tecnologia é determinante para aumentar a produtividade e garantir a sobrevivência das empresas. A utilização de softwares de análise de dados, por exemplo, permite que a empresa tome decisões mais embasadas e precisas, evitando retrabalhos e maximizando o retorno sobre o investimento.

Dentre as diversas opções disponíveis, a Inteligência Artificial (IA) desponta como uma das principais aliadas para otimizar processos e revolucionar a forma como as tarefas são organizadas. Isso porque a automação de tarefas de baixo valor agregado acaba liberando espaço e tempo para que os colaboradores se concentrarem em atividades mais estratégicas e complexas.

“As pessoas vão deixar de fazer os trabalhos “chatos” para focar em algo que pra elas é mais nobre. O que elas não quiserem fazer, poderão delegar para uma inteligência artificial”, explica Miguel Lannes Fernandes, Diretor de Tecnologia da edtech Witseed e professor do curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios.

Para ter ideia, de acordo com um relatório da consultoria McKinsey, o uso de inteligência artificial generativa (como o ChatGPT) pode economizar de 60% a 70% do tempo dos trabalhadores por meio da automação do seu trabalho.

“A aplicação de GenIA nas tarefas deve ter especial impacto para o trabalho que envolve conhecimento, de profissionais mais capacitados, tornando algumas tarefas mais rápidas e eficazes”, explica Tracy Francis, sócia sênior da consultoria.

Outro estudo, realizado pela Universidade de Stanford e em parceria com Massachussetts Institute of Technology (MIT), sugere que o uso da inteligência artificial generativa pode aumentar a produtividade das organizações em 14%.

Os dados mostraram que funcionários novos que tiveram auxílio da tecnologia concluíram as atividades 35% mais rápido com o uso da IA em comparação com aqueles que não tiveram o suporte da tecnologia.

3.Considere construção de uma cultura mais flexível

Trabalhadores saudáveis e equilibrados emocionalmente têm mais energia e disposição para enfrentar os desafios diários, além de apresentarem uma maior capacidade de concentração e tomada de decisões.

Em meio a discussões sobre a importância de um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, muito se fala sobre os benefícios que modelos flexíveis de trabalho trazem aos trabalhadores. No entanto, segundo um levantamento da ONU realizado pela Organização Internacional do Trabalho, as políticas de equilíbrio têm se provado benéficas tanto para as empresas quanto para os funcionários.

Pode parecer contraintuitivo, mas o estudo revelou que a produtividade tende a ser maior quando a flexibilidade faz parte da cultura.

“Os horários de trabalho mais longos estão geralmente associados a uma menor produtividade unitária do trabalho, enquanto os horários de trabalho mais curtos estão associados a uma maior produtividade”, destaca o relatório, intitulado Working Time and Work-Life Balance Around the World.

Outro estudo, realizado pela Universidade da Califórnia ajuda a comprovar a importância de uma cultura que promova o bem-estar dentro das empresas: de acordo com a pesquisa, “trabalhadores felizes” são, em média, 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e vendem 37% mais em comparação com os outros.

