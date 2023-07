Curso gratuito ensina a liderar projetos de inteligência artificial - e não precisa saber programar

Cumprindo com o seu objetivo de democratizar o acesso à informação e à educação, a EXAME produziu um curso que ensina como profissionais podem usar a inteligência artificial para buscar crescimento na carreira.

Com algumas vagas disponibilizadas gratuitamente, o curso “Carreira em Inteligência Artificial” ensina as pessoas a liderarem projetos que utilizam inteligência artificial e tornarem-se o profissional mais buscado no mercado de trabalho atual.

Para se inscrever para acessar o site oficial do curso clicando aqui, conferir a disponibilidade de vagas e se cadastrar.

Busca por especialista em Inteligência Artificial

Desde que a inteligência artificial se tornou a tendência do momento na economia, nos negócios e no mercado, as empresas têm buscado profissionais que saibam como implementar a tecnologia aos seus negócios.

Esse profissional não necessariamente precisa dominar técnicas de tecnologia como programação e desenvolvimento, porque o objetivo dele é liderar equipes para aplicar a inteligência artificial nas empresas, e não criar a IA da instituição.

Por isso, as habilidades buscadas neste especialista são mais voltadas para gestão e liderança de equipe, além de precisar ter interesse por tecnologia e vontade de aprender sobre o tema para desenvolver uma visão crítica e saber aplicar a IA na realidade da empresa.

Profissão do futuro

O crescimento da busca por esse profissional já é uma realidade e já aparece também em relatórios globais de tendências de emprego.

Um deles é o Future of Jobs, produzido pelo Fórum Econômico Mundial, o qual apontou a função de “especialista em inteligência artificial” como a líder no ranking de profissões do futuro.

Segundo o relatório, 75% das empresas vão adotar IA nos próximos anos e haverá um aumento de 30% das vagas do setor até 2027. Os dados explicam a crescente busca por especialização na área.

Curso Carreira em Inteligência Artificial

O curso da EXAME aparece como uma alternativa e com o objetivo de formar profissionais qualificados para liderar projetos de inteligência artificial e suprir a demanda de mercado.

As aulas estão marcadas para irem ao ar entre os dias 7 e 15 de agosto e as inscrições já estão liberadas neste link ou no botão abaixo:

CURSO CARREIRA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A professora é a diretor de tecnologia da EXAME, Izabela Anholett. Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, a executiva possui especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM e foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso.

Tem mais de 13 anos de atuação na área de Tecnologia, passando por todas as verticais de T.I, como SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações e sua especialidade é integrar a área de Tecnologia aos negócios.

É CTO da Exame desde o início de 2022, liderando projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.