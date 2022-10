21 franquias baratas de alimentação para investir a partir de R$ 6 mil

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado neste domingo, 16 de outubro. A data fomenta o debate sobre os padrões de consumo alimentício das pessoas, além do acesso à comida de qualidade e certificada pelos órgãos reguladores.

Entre as franquias, o segmento de alimentação segue em crescimento. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o aumento de 22,3% na receita das redes, entre maio e junho de 2022, comparado ao mesmo período do ano passado, é o reflexo do mercado aquecido.

Dados do último levantamento realizado pelo Instituto Foodservice Brasil mostram que a área segue em alta, com a abertura de mais de 75% de lojas comparado a 2021.

Para empreender neste mercado e lucrar com o crescimento desse setor, listamos 21 franquias com valores de investimento a partir R$ 6 mil. Confira:

1. Mr. Fit

A primeira rede de fast-food saudável do Brasil, oferece um cardápio com refeições e lanches saudáveis para todos os paladares. Criada em Paulínia, interior de São Paulo, em 2013, a rede está presente em todos os estados brasileiros, com seus restaurantes, quiosques e pontos de venda.

Quantas unidades têm atualmente: 514 franquias, sendo 78 lojas físicas

Investimento inicial total: a partir de R$ 6 mil (incluso taxa de franquia)

Previsão de retorno: De 4 a 12 meses

2. Rede Nação Verde

rede de lojas de produtos naturais. O objetivo da marca é mais do que apenas comercializar itens do ramo, a marca procura levar novos hábitos para as pessoas, transformando vidas e comunidades, uma por vez.

Investimento inicial total: a partir de R$ 16.900 mil no modelo Digital (incluso taxa de franquia)

Retorno do investimento: entre 6 a 16 meses

3. Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo com o objetivo de levar praticidade, conveniência, qualidade e segurança, baseada no conceito de honest market, instalada dentro de condomínios residenciais verticais e horizontais, empresas, hotéis, clubes, marinas e academias, que opere durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Quantas unidades têm atualmente: 135 unidades

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (inclui taxa de franquia e instalação)

Previsão de retorno: 10 a 18 meses

4. Menu Poke

A rede de Fresh Food foi criada para acompanhar a tendência de alimentação saudável com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar em um produto modular, montado a partir da escolha de cada cliente. Outros produtos como pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais compõem o cardápio.

Investimento inicial total: Dark kitchen a partir de R$ 65 mil (Inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 9 a 15 meses

5. market4u

A rede de franquia de minimercados autônomos que nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais.

Quantas unidades têm atualmente: 2.051 unidades

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (incluso a taxa de franquia)

Previsão de retorno: 16 a 24 meses

6. Sterna Café

O modelo Dark Kitchen oferece cozinha a partir de 10m², habilitada para o preparo do menu da rede, sem relacionamento físico com a clientela. O negócio é focado no preparo e entrega, dispensando área para atendimento de salão.

Investimento total: R$ 89.750,00 (inclui a taxa de franquia)

Retorno do investimento: 18 a 36 meses

7. Casa de Bolos

A rede pioneira no segmento de bolos caseiros no Brasil, presente no mercado desde 2009, possui um menu com mais de 100 sabores de bolos, incluindo versões de produtos diet, integral, funcional, tortas, cucas, bolos de aniversário e bolo no pote.

Quantas unidades têm atualmente: 420 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 96 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 24 meses

8. Sucos S/A

Rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas. Durante a pandemia, a franquia ampliou sua atuação no delivery e expandiu fortemente em shoppings.

Investimento inicial total: a partir de R$ 105 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e instalação do quiosque)

Retorno do investimento: entre 22 e 30 meses

9. Yogoberry

Rede de franquias de iogurte congelado. O papel do franqueado é gerenciar e administrar a unidade franqueada do ponto de vista operacional, comercial e administrativo.

Investimento inicial total: Modelo carrinho R$ 105 mil (inclui a taxa de franquia)

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

10. Seu Churros

A rede especializada no doce que leva o nome da marca, oferece aos franqueados modelos de loja que variam de 25 a 85m², com consumo no local e delivery. Além do doce que faz um enorme sucesso, a Seu Churros também produz e comercializa o conetto, cup churros conetto fondue, sorvetes e o bubble waffle original. E em breve haverá lançamento da linha Seu Shake.

Quantas unidades têm atualmente: mais de 40 unidades em funcionamento e implantação

Investimento inicial total: a partir de R$ 138 mil (já com a taxa de franquia)

Previsão de retorno: a partir de 10 meses

11. Royal Trudel

A rede de franquias pioneira em oferecer o trudel - um doce originário do Leste Europeu, que tem dois modelos de negócios -quiosque e loja-, em áreas de 8m² e 20m² respectivamente.

Quantas unidades têm atualmente: 55 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 150 mil (com mobiliário e taxa de franquia)

Previsão de retorno: de 18 a 30 meses

12. Churras Express

A franquia surgiu para atender, de forma rápida e acessível, todos consumidores apaixonados pelo churrasco brasileiro, não só no horário de almoço e jantar, mas também quando bate aquela vontade de petiscar. As lojas são implementadas em locais com alto fluxo de circulação de pessoas, como hipermercados, malls e próximos de escolas e faculdades e oferecem no cardápio mais de 100 opções de espetos como o de carne, tulipa de frango e costela bovina.

Quantas unidades têm atualmente: 90 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 160 mil (já com a taxa de franquia inclusa)

Previsão de retorno: 4 a 12 meses

13. Mais1 Café

A rede especializada de cafés especiais tem como proposta otimizar a experiência do cliente a partir do conceito ‘to go’. A franquia marca presença em 19 estados brasileiros e trabalha com bebidas da mais alta qualidade, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar as bebidas, a rede incorporou ao seu menu salgados e doces importados da Espanha e França.

Quantas unidades têm atualmente: 500 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 150 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: de 18 a 24 meses

14. Açougue Vegano

A primeira rede de restaurantes veganos do Brasil, mostra que é um lugar onde todos podem comer. A rede trabalha com pratos alternativos à dieta de carnes, como a Coxinha de Jaca, premiada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, o espetinho de soja, a feijoada vegana, a moqueca de banana da terra e outras opções doces e salgadas.

Quantas unidades têm atualmente: 10 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 200 mil (Inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 18 a 36 meses

15. Sucão

A rede de alimentação saudável mais premiada do país tem como objetivo proporcionar saúde e bem-estar através de seus exclusivos e aclamados produtos. Além dos tradicionalíssimos sucos, há também no cardápio, excelentes opções de saladas, pratos quentes, sobremesas, lanches, wraps e escondidinhos, respeitando sempre a máxima de serem saborosos e saudáveis, a um preço acessível.

Quantas unidades têm atualmente: 34 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 250 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 18 a 36 meses

16. Pizza Prime

Presente em mais de dez estados brasileiros, a rede de pizzarias surgiu em Indaiatuba, interior de São Paulo, e tem como uma das suas apostas criar sabores inovadores, com a qualidade das tradicionais pizzas italianas, sem deixar de levar em consideração a regionalidade, com a utilização de ingredientes típicos de cada local do Brasil.

Quantas unidades têm atualmente: 70 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 269 mil (Inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 18 a 36 meses

17. Minni Cafeteria

Criada em 2022, a Minni é uma cafeteria de pequeno porte feita para ser acomodada em pequenos ambientes. Funciona com a modalidade take away, onde o cliente tem opções de cafés especiais, mas não consome no local.

Em breve a franquia irá oferecer um atendimento altamente tecnológico e instagramável.

Investimento inicial total: R$150.000,00

Retorno do investimento: 24 meses

18. Kekala Custom Picolé

A Kekala Custom Picolé é uma rede de franquias pioneira na comercialização do picolés recheáveis na hora, também chamado de "o melhor picolé do mundo". A empresa oferece uma experiência completamente customizável desde o pedido até a retirada no balcão. A marca desenvolveu ainda uma vitrine inédita, por meio da qual o cliente, além de assistir à montagem, retira o produto em um suporte estilizado. São mais de 300 combinações entre base, recheio e cobertura.

Criada pela jovem empresária Amanda Tonon, quando tinha 20 anos (hoje com 23), a marca já está presente em mais de 70 pontos de venda no Brasil, dando aos clientes liberdade total na hora de montar sua sobremesa gelada.

Número de unidades em operação: 70 unidades

Investimento inicial: R$169.000 + capital de giro

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

19. Calzoon Sucos e Calzones

Fundada em 1999, a rede especializada em calzones, sucos e açaí tem o objetivo de popularizar a iguaria por todo o Brasil. A receita, que tem origem na Itália, é uma massa assada que pode ter diversos recheios.

Nas unidades da Calzoon, pode ser encontrada em 18 opções de sabores, como vegetarianas, integrais, salgadas e doces. Os sucos incluem sabores naturais feitos de fruta e com função detox, além de açaí e shakes cremosos.

O calzone chega na loja pronto e congelado, e o franqueado deve focar apenas em assar o calzone no forno e no atendimento ao cliente. Essa facilidade de operação tem atraído diversos investidores que desejam entrar para o franchising.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Previsão média de retorno: 24 meses

Faturamento mensal: até R$100 mil

20. Boali

A mistura das palavras boa e alimentação deram origem a identidade da Boali, rede 100% brasileira com o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. A marca tem diferentes modelos de negócios, desde modelos móveis até quiosques e lojas físicas.

Investimento inicial total: a partir de R$105 mil no modelo fresh.

Previsão de retorno: até 18 meses.

21. Coxinha no Pote

Priorizando a diversificação de produtos baratos e com qualidade superior aos concorrentes, a Coxinha no Pote, franquia de fast-food especialista em mini coxinha, também comercializa outros produtos como brownie, churros e empanadas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 65 mil incluindo taxa de franquia.

Retorno do investimento: 12 a 18 meses

