Não ganhou na Mega da Virada? Conheça 13 franquias para ficar milionário em 2023

Cinco apostas ganharam o prêmio de R$ 541 milhões, o maior da história da Mega da Virada. As apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26. Com o prêmio é possível comprar mais de 7 mil unidades da franquia Cacau Show. Veja outras opções de franquias.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina e cada vencedor receberá R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram a quadra, e cada uma será premiada com o valor de R$ 877,04. Confira aqui as dezenas sorteadas no último sábado, 31.

Para quem não começou o ano de 2023 com a conta milionária, ainda pode investir para alcançar o primeiro um milhão de reais com o próprio negócio. Com uma margem de faturamento estimado, é possível entrar para o clube dos milionários por meio das franquias.

Com um investimento inicial que pode ser a partir de R$ 30 mil, separamos algumas franquias para ajudar a tornar realidade o sonho de ter sete dígitos na conta da empresa.

1. Home Angels

A maior rede de cuidadores de pessoas supervisionadas da América Latina, Home Angels, tem como um de seus formatos de franquia o modelo Premium. Com um investimento inicial a partir de R$ 89 mil, o faturamento médio mensal é de R$ 130 mil e o médio anual da marca é de pouco mais de R$ 1,5 milhão.

2. Emagrecentro

Com um investimento inicial 10 vezes menor do que a meta final, é possível se tornar um franqueado da Emagrecentro. Há 35 anos no mercado, a rede de emagrecimento e estética corporal, que oferece tratamentos a preços acessíveis e o método quatro fases, com direitos autorais e certificado internacional, conta com investimento inicial a partir de R$ 115 mil, que inclui capital de instalação e taxa da franquia. O faturamento médio anual pode chegar a R$ 1 milhão.

3. OdontoCompany

Já com investimento inicial a partir de R$ 150 mil, é possível se tornar um franqueado da maior rede de clínicas odontológicas do mundo, a OdontoCompany, e ter uma unidade que fatura na casa do milhão. Este modelo de negócio é para cidades de 30 a 80 mil habitantes e a previsão de faturamento médio mensal é de R$ 100 mil. Para aqueles que almejam uma operação em cidades com mais de 150 mil habitantes, é necessário um capital mínimo de R$ 300 mil e o faturamento médio anual previsto é de R$ 2 milhões.

4. Anjos Colchões & Sofás

Para quem gostaria de investir em um dos segmentos que mais cresce no franchising, de casa e construção, e acredita na importância que o descanso tem na vida das pessoas, se preocupando com todos os detalhes dos seus produtos, desde a matéria-prima até o acabamento, pode se tornar um franqueado da Anjos Colchões & Sofás. A rede tem um investimento inicial a partir de R$400 mil e faturamento médio anual é cerca de R$ 1,8 milhão.

5. Zero Açucar

Já a Zero Açucar, que está há oito anos no mercado fitness e nasceu em Cascavel, no interior do Paraná, está presente em mais de 700 pontos de lojas multimarcas e em 2021 entrou para o franchising. Em menos de um ano, a rede já inaugurou as duas primeiras unidades e para os próximos cinco prevê a abertura de 80 operações, além de expandir mediante exportação. Para uma loja de shopping, o investimento inicial é a partir de R$ 340 mil e o faturamento médio anual é de até R$ 1,8 milhão.

6. Sestini

Para quem deseja investir no segmento de malas, mochilas, bolsas e acessórios, a Sestini é a opção ideal. Com mais de 60 unidades pelo território nacional, a rede tem um investimento inicial a partir de R$ 400 mil, com taxa de franquia, projeto arquitetônico, obra e estoque inicial inclusos e um faturamento médio anual de mais de R$ 1 milhão.

7. Franquia Sollar Energy

No ramo de soluções em energia fotovoltaica, a opção é a Franquia Sollar Energy. Atualmente são 36 unidades pelo país e o investimento inicial é a partir de R$ 31.197,00, no modelo loja, que inclui taxa de franquia. O faturamento médio mensal é entre R$ 100 mil e R$ 300 mil e pode chegar entre R$ 1,2 milhão e R$ 3,6 milhões por ano, além disso, o franqueado conta ainda com curso presencial de dois dias.

8. Pizza Prime

No setor de alimentação, uma das opções para investir é na Pizza Prime, rede de pizzarias 100% brasileira com mais de 70 unidades em 10 estados pelo país, que tem como uma das suas apostas criar sabores inovadores com a utilização de ingredientes regionais. O investimento inicial para começar o negócio é a partir de R$ 269 mil, com taxa de franquia inclusiva, reforma predial, equipamentos de cozinha e atendimento, fachada, verba para planejamento de mídia inicial e projeto arquitetônico. A previsão de faturamento médio anual é de pouco mais de R$ 2 milhões.

9. market4u

Com investimento inicial a partir de R$ 70 mil, é possível adquirir uma loja da franquia market4u, rede de minimercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que tem como propósito levar mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market em condomínios residenciais e comerciais. Hoje, a marca tem mais de 2.000 lojas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a intermediação de funcionários. A previsão de faturamento médio anual é de R$ 1,2 milhão.

10. Casa de Bolos

Outra opção para investir na área da alimentação é a Casa de Bolos, maior rede de bolos caseiros no Brasil e pioneira no segmento, que tem mais de 400 lojas pelo país oferecendo um cardápio com mais 100 sabores de bolos nas versões diet, integral, funcional, caseiro no pote e bolos baby. O investimento inicial para abrir uma loja standard é a partir de R$ 174 mil, incluso taxa de franquia. A previsão de faturamento médio anual é de pouco mais de R$ 1 milhão.

11. DinDinPag

Para quem sonha empreender no segmento de soluções financeiras, a opção é a DinDinPag, empresa criada em 2018. Atualmente a marca conta com 90 unidades pelo país e o investimento inicial para adquirir uma loja é a partir de R$ 59 mil, incluso taxa de franquia. O prazo de retorno é a partir de seis meses e o faturamento médio mensal é de R$ 300 mil e o faturamento médio anual é cerca de R$ 3,6 milhões.

12. Franquias CotaFácil

A Franquias CotaFácil é a maior rede de franquias de seguros e consórcios. A empresa nasceu em 2015 na cidade de Umuarama, no Paraná, e hoje conta com mais de 184 unidades em operação. Para os interessados em abrir uma franquia da marca, o investimento inicial é a partir de R$ 29.997,00 no modelo loja, com taxa de franquia, prazo de retorno de 12 a 18 meses e faturamento médio mensal de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, ou seja, entre R$ 1,2 milhão e R$ 120 milhões por ano.

13. CredFácil

Outra opção no segmento de soluções financeiras é a CredFácil, grupo que atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, fundada em 2004 com conta 723 unidades em operação por todo o Brasil. O investimento inicial é a partir de R$ 70 mil, com prazo de retorno de seis a oito meses, além de não cobrar royalties e taxa de publicidade. A estimativa de faturamento médio anual na casa dos R$ 3 milhões e médio mensal de R$ 250 mil.

