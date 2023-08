Cerca de 40 empresas de agroquímicos chinesas expõem em feira em SP

A Exposição Internacional de Produtos Agroquímicos da América Latina iniciou na quarta-feira, 2, com a presença de cerca de 40 empresas de agroquímicos chinesas participando da exposição. O evento foi co-organizado pela Associação da Indústria de Pesticidas da China e pela Associação da Indústria de Fertilizantes Fosfatados Compostos da China e o lado brasileiro.

Guo Wei, vice-secretário-geral da Associação da Indústria de Pesticidas da China, e quase uma centena de representantes da indústria de agroquímicos da China e do Brasil, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Associação de Insumos Agrícolas do Brasil, e o Grupo de Ciências da Nutrição da Mérieux, estiveram presentes.

Tian Yuzhen, Cônsul-Geral Adjunto da China em São Paulo, disse que a China tem o maior e mais potencial mercado consumidor de produtos agrícolas do mundo, enquanto o Brasil é um dos mais importantes países exportadores de produtos agrícolas do mundo. A cooperação agrícola altamente complementar entre China e Brasil se tornou um importante motor para o rápido crescimento do comércio bilateral.

Ele afirmou que espera-se que essa série de eventos ajude a promover uma comunicação profunda entre as empresas chinesas e brasileiras e a expandir continuamente a escala do comércio de produtos agrícolas. O Cônsul-Geral disse que é esperado haja uma expansão da cooperação em áreas como agricultura sustentável de baixo carbono, agricultura digital, tecnologia agrícola, produção de biotecnologia agrícola, a promover a melhoria da qualidade da cooperação agrícola sino-brasileira e beneficiar os povos de ambos os países.

De acordo com dados estatísticos do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, no primeiro semestre de 2023, as exportações agrícolas do Brasil atingiram um novo recorde, totalizando 82,804 bilhões de dólares, dos quais as exportações para a China foram de 30,685 bilhões de dólares.

Os convidados brasileiros que participaram da reunião comentaram que a exposição é propícia para promover a entrada de tecnologia de produtos agroquímicos chineses no Brasil e na América Latina, e esperam que os representantes da indústria chinesa e brasileira tenham discussões profundas e atendam às demandas.