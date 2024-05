Planta da JBS no Mato Grosso do Sul será a maior unidade de bovinos da América Latina

Os primeiros contêineres de carne bovina do Brasil, enviados pelos novos frigoríficos habilitados em março para exportar para a China, já estão chegando à potência asiática.

O embarque do lote inicial aconteceu em abril e foi marcado por uma cerimônia, com a presença do presidente da República, na unidade Campo Grande II, da JBS, no Mato Grosso do Sul. A planta da multinacional brasileira, a maior agroindústria do mundo, é uma das 38 autorizadas agora a enviar proteína animal ao mercado chinês.

No ano em que o Brasil celebra 50 anos de relações diplomáticas com a China, o número de habilitações emitidas de uma única vez é o maior já registrado na história.

A previsão do governo é que a ampliação das exportações gere um incremento de R$ 10 bilhões na balança comercial.

“Essas 38 habilitações significam um passo gigantesco para o agronegócio brasileiro. Significam crescimento, geração de emprego e renda. Para a indústria, para o campo, para as pessoas, para o comércio, para cidades”, declarou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.

O frigorífico da empresa no Mato Grosso do Sul tem uma importância especial nessa relação entre os dois países: foi o primeiro visitado pela China no Brasil em 2018, quando houve a abertura do mercado chines, sendo um local oportuno para que autoridades e representantes do agronegócio celebrassem o novo momento.

Maior planta de carne bovina da América Latina

Diante do potencial das novas oportunidades, Tomazini anunciou que a JBS vai dobrar a capacidade de produção e os empregos na unidade Campo Grande II, o que vai torná-la a maior planta de carne bovina de toda a América Latina e uma das três maiores da companhia no mundo.

O planejamento é que, em um ano, o volume processado diariamente na fábrica passe dos atuais 2,2 mil para 4,4 mil animais, e a força de trabalho salte de 2,3 mil colaboradores para 4,6 mil. Para isso, serão investidos R$ 150 milhões.

A unidade, construída em 2007 e adquirida pela JBS três anos depois, produz 440 toneladas de carne e 2,4 milhões de hambúrgueres (136 toneladas) por dia. Além de abastecer o mercado interno e exportar para a China, está apta a fornecer para Estados Unidos, União Europeia, Argentina, Chile, Emirados Árabes Unidos, Argélia e Egito, entre outros.

60% da produção no MS agora acessa o mercado chinês

A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, no ano passado, 37% do total das exportações de carne do país (2,2 milhões de toneladas) foram para o gigante asiático, superando os US$ 8,2 bilhões.

“Operamos em muitos países ao redor do mundo e nenhum deles é hoje tão atrativo quanto o Brasil para se investir no agronegócio. Estamos muito otimistas”, destacou Tomazini.

Em 2023, eram 106 os estabelecimentos habilitados, sendo 47 de aves, 41 de bovinos, 17 de suínos e um de asininos. Com as liberações de março, o número sobe para 144, uma ampliação considerável das oportunidades comerciais.

Com as autorizações, o Mato Grosso do Sul avança de três para nove plantas habilitadas. “Apenas 11% do que era produzido no estado acessavam o mercado chinês, agora quase 60% passam a ter acesso a esse relevante mercado consumidor”, detalhou o CEO da JBS.

Validadas todas as condições exigidas pelo comprador, os produtores mato-grossenses agora podem exportar para a China um volume equivalente a 2,3 milhões de animais. Até o início de março, esse número equivalia a, no máximo, 467 mil cabeças.

JBS foi a empresa com mais fábricas aprovadas

Entre as novas empresas aptas, 24 são frigoríficos de carne bovina e oito frigoríficos de carne de frango. Também estão na lista cinco entrepostos frigoríficos e um produtor de carne bovina termoprocessada, duas categorias inéditas de habilitação do Brasil no comércio com a China.

A fábrica da JBS que receberá investimentos para duplicar as operações não é a única da companhia entre as novas aprovações. A empresa é a que teve mais autorizações nesta rodada, com 12 plantas, incluindo duas da Seara, marca do grupo JBS, para a comercialização de aves e suínos.

São elas: Santana do Araguaia (PA), Naviraí (MS), Confresa (MT), Alta Floresta (MT), Marabá (PA), Campo Grande (MS), Campo Grande II (MS), Pimenta Bueno (RO), Diamantino (MT), Pontes e Lacerda (MT), além das da Seara, de Santo Inácio (PR) e Itajaí (SC).

“Esse é um momento importante para os dois lados. A China que vai receber carnes de qualidade com preços competitivos e, ao Brasil, a certeza de geração de emprego, oportunidade e crescimento da economia brasileira”, declarou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. “É um dia histórico na relação comercial Brasil-China e para nossa agropecuária”.