"A gente acredita muito no bitcoin", diz CEO do Nubank após área de cripto crescer 1.500%

O fundador e CEO global do Nubank, David Vélez, afirmou que o banco digital "acredita muito" no potencial do bitcoin e pretende ampliar sua estratégia e projetos para o mercado de criptomoedas em 2024. O executivo falou sobre o tema para o site Cointelegraph Brasil durante um evento nesta quarta-feira, 15.

Vélez também comentou sobre a divulgação de um levantamento que cita o banco digital e outras empresas brasileiras entre as instituições financeiras mais amigáveis a criptomoedas ao redor do mundo e destacou que possui uma visão favorável ao bitcoin, maior cripto do mercado.

"Recentemente, a gente apareceu como um dos bancos mais amigáveis do bitcoin do mundo. Estou super orgulhoso dessa janela. A gente acredita muito no bitcoin. Há alguns criptoativos, eu não diria que todos, pois existe uma grande variedade de ativos, mas tem muita cosia que a gente nunca ofereceria para nossos clientes. Por isso quando a gente olha para cripto, a gente escolhe muito os ativos que serão incorporados no Nubank", disse.

Vélez destacou que o Nubank só lista "criptomoedas que a gente compraria" e por isso a instituição não terá 20, 30, 40 ou mais criptoativos listados, focando em oferecer para os seus clientes um conjunto menor de ativos digitais. No momento, o banco já disponibiliza alguns ativos para investimento em seu aplicativo.

"Nossa estratégia com cripto é ter apenas as criptomoedas que a gente mesmo compraria com o nosso dinheiro. É o que a gente realmente confia", disse o atual CEO do Nubank.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Segundo ele, dentro dessa linha, o Nubank vai continuar expandindo sua estratégia em cripto. Vélez revelou que, nos últimos 12 meses, o banco observou um crescimento na sua fatia de clientes que passaram a investir em criptomoedas.

Os dados apresentados pelo executivo apontam que, entre março de 2022 e março de 2023, o banco digital teve um crescimento de mais de 1.500% no número de clientes que investem em criptomoedas, chegando ao patamar de 2 milhões de investidores.

Ainda segundo Vélez, ativos digitais, criptomoedas e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) são novas tecnologias que abrem oportunidades de "grandes produtos" para o Nubank.

"A gente vê ativos digitais, cripto, CBDC, Drex, como novas tecnologias que abrem grandes produtos para a gente, uma oportunidade de inovar para nossos clientes. Então, tem muita tecnologia onde a gente vem trabalhando e acho que vamos ter grandes novidades em 2024, nas próximas notícias em relação a como utilizamos essas novas tecnologia", ressaltou.