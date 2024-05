Brazil Summit: encontro em NY reunirá lideranças para debater perspectivas de negócios do país

O Financial Times realiza nesta quarta-feira, 15, a sua terceira edição do Brazil Summit, em Nova York. O objetivo é discutir as oportunidades e desafios que se apresentam no cenário econômico brasileiro, assim como as tendências e iniciativas que podem impulsionar o crescimento sustentável do país. A Exame é apoiadora do evento, e a Invest Piauí, uma das parceiras.

Entre os participantes confirmados estão figuras proeminentes da política e do mercado brasileiro, como os governadores Rafael Tajra Fonteles do Piauí, Cláudio Castro do Rio de Janeiro e Romeu Zema de Minas Gerais. Além deles, marcarão presença lideranças como Luiza Helena Trajano do Magazine Luiza, Alexandre Birman da Arezzo&Co, e Fabio Colletti Barbosa da Natura & Co.

O evento abordará temas que vão desde a inovação em energia limpa, com foco em hidrogênio verde, biocombustíveis, solar e energia eólica offshore, até questões estratégicas sobre como o Brasil pode fortalecer sua posição em políticas de comércio e relações exteriores. Outro ponto de destaque será a discussão sobre a Amazônia, explorando caminhos para uma transição para práticas sustentáveis e livres de desmatamento.

As sessões também contemplarão uma análise dos sistemas agroalimentares, enfatizando o papel do Brasil na segurança alimentar global e como o crescimento econômico pode ser equilibrado com a sustentabilidade.

O Brazil Summit será aberto com uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que discutirá iniciativas e políticas que impulsionam a economia do país. O evento acontece das 8h45 às 15h30.

Veja, abaixo, a programação completa:

Entrevista com o governador de Minas Gerais

Análise Econômica: As forças e políticas que influenciam o crescimento e o desempenho

Debate: Impulsionando o investimento em infraestrutura social local

Foco em água e saneamento

Debate: Acelerando a inovação em energia limpa no Brasil

Entrevista com o governador do Piauí

Entrevista com o vencedor do prêmio Pessoa do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Americana

Bate-papo com Luiza Trajano

Navegando pelos dinâmicos sistemas agroalimentares do Brasil

Debate: G20 e COP 30 - As aspirações do Brasil à liderança ambiental global

Além de participar dos debates, o summit será uma oportunidade para os participantes envolverem-se ativamente no futuro econômico e sustentável do Brasil e se conectarem com líderes políticos, empresariais e investidores.

Os ingressos para o evento estão disponíveis em duas modalidades: a versão online, com preços a partir de $369, e o ingresso presencial, que custa até $1499. Para participar, os interessados devem acessar a página oficial do evento.

Na mesma semana, com apoio da Exame, o Financial Times e a Investe Piauí também irão se reunir para o evento Investing in Piauí - Brasil, dia 17 de maio em Nova York. Inscreva-se para participar.