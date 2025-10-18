Mundo

Zelensky concorda com Trump e diz sobre a guerra: "devemos parar onde estamos"

Declaração foi feita depois que Trump postou em sua rede social Truth que "já foi derramado sangue suficiente" e que era momento para que ambos parassem

Durante sua reunião na Casa Branca, Trump insistiu que planeja um novo encontro com Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria, como uma nova tentativa de encontrar acordos (Simon Wohlfahrt/AFP)

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08h57.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apoiou nesta sexta-feira a mensagem de Trump sobre o conflito com a Rússia e ressaltou a necessidade de um cessar-fogo imediato.

"O presidente tem razão (...) e temos que parar onde estamos", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva nas imediações da Casa Branca, após concluir sua visita oficial a Trump.

A declaração foi feita depois que Trump postou em sua rede social Truth que "já foi derramado sangue suficiente" e que era momento para que ambos parassem.

O presidente ucraniano foi questionado por jornalistas sobre a solicitação de seu país para obter mísseis Tomahawk e respondeu que precisa deles, mas que a discussão continuará porque os Estados Unidos "não querem um aumento das tensões".

"Acho que a Rússia tem medo dos Tomahawk. Muito medo", acrescentou Zelensky sobre os mísseis de longo alcance.

Durante sua reunião na Casa Branca, Trump insistiu que planeja um novo encontro com Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria, como uma nova tentativa de encontrar acordos.

