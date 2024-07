"Yes, we Kam" surge como lema da campanha de Kamala

MILWAUKEE — O lema de campanha de Barack Obama em 2008, "Yes, We Can" (sim, nós podemos), ganhou uma versão nova. "Yes, We Kam", uma brincadeira com o nome da candidata Kamala Harris.

A frase foi exibida durante um comício em Milwaukee, Wisconsin, na manhã desta terça-feira, 23. Kamala já tinha um evento marcado na cidade e manteve a agenda mesmo após ser nomeada candidata. Antes, ela disputava a reeleição como vice, na chapa de Biden.

O evento foi montado no ginásio de uma escola de ensino médio em West Milwaukee, subúrbio da cidade. Na plateia, havia uma grande presença de idosos e de mulheres. A EXAME conversou com alguns deles antes do início dos discursos e ouviu que a troca de candidato energizou a campanha.

"Kamala é uma procuradora e Trump é um condenado. Ela é mais jovem, é vibrante. Fiquei triste que Biden saiu, mas com Kamala as mulheres vão estar com ela", disse Stacey Moe, diretora na entidade Wisconsin for Enviromental Justice.

"Eu sempre votei nos democratas, mas não iria votar em Biden. Ele teve uma grande perda cognitiva com a idade. Vou votar em Kamala, contra Trump", disse Peter von Tuinen, 75, aposentado. "Biden fez a coisa certa ao desistir, mas talvez vá ficar pensando nisso pelo resto da vida."

O comício em Wisconsin é o primeiro após Kamala assegurar o apoio da maioria dos delegados do partido, o que garantirá sua candidatura à Presidência. Ela conseguiu isso menos de dois dias após Biden desistir de disputar a reeleição e abrir caminho para ela.

Milwaukee também recebeu a Convenção Republicana na semana passada, em um ginásio na área central. Os democratas, por outro lado, escolheram uma escola no subúrbio da cidade para fazer seu evento.