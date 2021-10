Vulcão Monte Aso entra em erupção no Japão

O vulcão Monte Aso entrou em erupção nesta quarta-feira (20) no Japão, liberando uma gigantesca coluna de cinzas de 3.500 metros de altura, enquanto dezenas de pessoas fugiam deste ponto turístico do sudoeste do país.

Até o momento não foram registrados feridos pela erupção do vulcão, de 1.592 metros de altura, cuja explosão foi registrada por câmeras de segurança da região.

As autoridades recomendaram que as pessoas não se aproximem da região pela emissão de gases e cinzas, além das pedras lançadas pelo vulcão.

As encostas do vulcão estavam cobertas por torrentes de cinzas, que se deslocavam na direção de um museu próximo.

O Japão é um dos países com mais atividades vulcânicas no mundo e fica no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", onde se registra parte importante dos terremotos e erupções no mundo.

Situado na ilha de Kyushu, o Monte Aso é um dos vulcões mais vigiados dos mais de 100 que permanecem ativos no Japão, como o Monte Fuji, a 100 quilômetros de Tóquio.

Em setembro de 2014, o país sofreu a erupção mais letal em quase 90 anos, quando o Monte Ontake (centro) entrou em atividade inesperadamente e matou mais de 60 pessoas.