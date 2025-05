Volume de reservas de contêineres da China para EUA cresce 277% após redução de tarifas

O volume de reservas de transporte de contêineres da China para os Estados Unidos registrou um aumento expressivo após a recente redução mútua das tarifas entre os dois países.

Segundo dados divulgados em 14 de maio pela empresa de rastreamento comercial Vizion, houve um salto de 277% nas reservas em apenas uma semana.

Dados e análise do crescimento

De acordo com Ben Tracy, vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico de Negócios da Vizion, a média diária de reservas nos sete dias encerrados em 5 de maio era de 5.709 contêineres padrão (TEUs). Já na semana seguinte, encerrada em 14 de maio, esse número saltou para 21.530 TEUs.

O crescimento reflete o impacto imediato da flexibilização tarifária sobre o comércio bilateral, sinalizando uma possível retomada no fluxo de exportações entre as duas maiores economias do mundo.