Vice de Trump diz que Europa "se afasta de valores democráticos"

Em um discurso durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que os europeus devem fazer mais para cuidar da própria segurança, enquanto os americanos concentram suas forças “em regiões do mundo que correm grande perigo”. A fala, que não citou a Ucrânia, também foi marcada por críticas aos líderes europeus, a quem acusou de se afastarem dos “valores democráticos”.

Havia expectativa por declarações de Vance sobre a guerra na Ucrânia: mais cedo, ele se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky, e os americanos sinalizaram que levariam a Munique sua proposta para acabar com o conflito de quase três anos. Mas o que se viu no plenário foi um vice-presidente na ofensiva, e que cobrou mais compromissos dos líderes europeus com a própria segurança.

"Como o presidente [Donald] Trump deixou bem claro, ele acredita que nossos amigos europeus precisam ter um papel maior no futuro do continente", disse Vance. "Como parte de uma aliança compartilhada, nos parece importante que os europeus façam um esforço maior, enquanto os Estados Unidos se concentram em regiões do mundo que correm mais perigo", falou.