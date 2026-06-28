Venezuela resgata 33 pessoas com vida dos escombros de terremoto

O governo da Venezuela informou neste domingo que 33 pessoas foram resgatadas com vida, em meio à mobilização de socorristas internacionais e nacionais após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter da última quarta-feira, que afetaram principalmente o estado de La Guaira.

Em uma nota, a presidente em exercício, Delcy Rodríguez, disse que o país se encontra em um período crucial para a localização de sobreviventes, passados já quatro dias dos tremores.

"Estamos nas horas críticas para poder salvar vidas, e nós, que não estamos nos trabalhos como vocês, estamos em oração para que possamos encontrar pessoas com vida", acrescentou.

Rodríguez se reuniu neste domingo com um grupo de equipes de resgate internacionais, a quem agradeceu pelo trabalho e solidariedade, acrescentando que os venezuelanos têm muita esperança no trabalho deles.

"Aos locais onde vocês chegaram, chegou a esperança, e vocês se uniram ao extraordinário trabalho que os socorristas venezuelanos vêm fazendo desde o primeiro minuto", destacou a mandatária, de acordo com o comunicado.

O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, compartilhou fotografias na rede social X e disse que o objetivo do encontro foi fortalecer os trabalhos humanitários diante da emergência vivida pela nação petroleira.

Quase 1.500 mortes

Rodríguez informou neste domingo que 1.450 pessoas morreram após os terremotos, enquanto há 3.150 feridos, apesar de no sábado ter reportado um total de 3.238 feridos, sem oferecer detalhes sobre o motivo dessa redução no registro.

Além disso, disse que 12.721 famílias foram atingidas.

Igualmente, anunciou que há 2.624 socorristas no país sul-americano com 137 cães, 49 veículos de apoio e 84,8 toneladas de equipamentos, medicamentos e insumos cirúrgicos.

Na madrugada deste domingo, chegaram ao país uma delegação da Índia, para instalar um hospital de campanha, e um grupo de resgate da Costa Rica, segundo informou o Ministério de Comunicação e Informação.