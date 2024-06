Vencedora do Nobel da Paz é condenada a um ano de prisão no Irã Narges Mohammadi ganhou o prêmio em 2023 pelo seu ativismo contra o véu obrigatório para as mulheres e contra a pena de morte

Narges Mohammadi, de 52 anos e que está detida desde novembro de 2021, foi condenada e presa em inúmeras ocasiões ao longo de 25 anos por seu compromisso contra o véu obrigatório para as mulheres e contra a pena de morte (AFP)