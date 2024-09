Vantagem de Kamala nas pesquisas diminui antes do debate com Trump

O crescimento nas pesquisas que a candidata democrata à presidência e vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, teve nas últimas semanas estagnou antes do debate desta terça-feira com o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump.

De acordo com uma pesquisa da Marista Poll para a rede "NPR" publicada nesta terça-feira, Kamala obteria 49% dos votos em nível nacional, enquanto Trump somaria 48%, uma diferença tão pequena que está dentro da margem de erro estatística e, portanto, representa um empate técnico.

Na mesma pesquisa realizada em agosto, a vice-presidente estava três pontos à frente do ex-mandatário, o que mostra que a disputa está apertada. Quando o presidente dos EUA, Joe Biden, desistiu da campanha de reeleição em julho e deu lugar a Kamala Harris, a vice teve um rápido aumento nas pesquisas e passou Trump.

De acordo com a média das pesquisas do portal "FiveThirtyEight", Kamala ainda está à frente de Trump por 2,8 pontos percentuais, mas algumas pesquisas recentes em nível nacional e em estados importantes mostram o republicano vencendo.

De acordo com uma análise do jornal "The Washington Post" publicada nesta terça-feira, os números de Kamala Harris começaram a se estabilizar e as expectativas de Trump continuam firmes.

Os sinais de alerta para o quartel-general democrata começaram com uma pesquisa realizada no fim de semana pelo Siena College para o jornal "The New York Times", na qual Trump estava à frente de Kamala por um ponto percentual.

Uma pesquisa do Pew Research Center na segunda-feira mostrou Kamala e Trump empatados em 49% nas intenções de voto, e outra da "CBS" e YouGov mostrou uma disputa acirrada em Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, estados decisivos para a Casa Branca.

Uma pesquisa da Quinnipiac University dá ao republicano uma vantagem de quatro pontos percentuais na Geórgia, um estado onde Biden venceu por pouco em 2020.

Kamala Harris e Donald Trump se encaram nesta noite na Filadélfia, no estado dea Pensilvânia, em seu primeiro debate presidencial televisionado e o único confirmado antes das eleições de 5 de novembro.