UE reage à ameaça de Trump de impor tarifas de 50%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou sua ofensiva comercial ao ameaçar impor tarifas de até 50% sobre produtos da União Europeia (UE), cujos ministros responderam com críticas fortes.

Se aplicadas, essas tarifas representariam um aumento drástico sobre as atuais, que estão em média em 12,5% (2,5% anteriores a Trump e 10% desde abril). As medidas ameaçam renovar tensões entre a maior economia global e seus parceiros europeus.

Lamentando que as negociações comerciais "não estejam levando a lugar nenhum", Trump anunciou em sua rede Truth Social a recomendação de "impor tarifas de 50% à União Europeia a partir de 1º de junho".

"Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio", afirmou.

Líderes europeus reagiram pedindo desescalada, mas prontos para responder. Laurent Saint-Martin, ministro delegado de Comércio Exterior da França, escreveu no X: "Continuamos no mesmo caminho: desescalada, mas estamos prontos para responder".

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que as tarifas "não ajudam ninguém e só servem para minar o desenvolvimento econômico de ambos os mercados".

Impacto nos mercados financeiros

As bolsas europeias fecharam no vermelho após a ameaça de Trump: Paris caiu 1,65%, Frankfurt 1,54%, Milão 1,94% e Madri 1,18%. Londres perdeu 0,24%, influenciada pelo recente acordo comercial entre EUA e Reino Unido.

Em Wall Street, as ações caíram após o anúncio, mas algumas perdas foram recuperadas.

Contexto da ofensiva comercial de Trump

Trump ameaçou tarifas de ao menos 10% sobre a maioria dos produtos importados, incluindo setores como automóveis, aço e alumínio. Tarifas alfandegárias sobre a China chegaram a 145%, com resposta chinesa de 125%.

Após uma trégua de 90 dias para suspender tarifas, Trump anunciou um acordo com o Reino Unido e negociações com outros países, mas sem avanços significativos com a Europa.

Ele criticou o déficit comercial dos EUA com a UE, estimado por ele entre US$ 300 e US$ 350 bilhões, embora o Representante Comercial dos EUA (USTR) preveja US$ 235 bilhões para 2024. A Comissão Europeia contesta os dados, sugerindo US$ 160 bilhões e US$ 56 bilhões ao incluir serviços.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Bloomberg que a taxa mínima de 10% depende da negociação e adesão dos blocos, afirmando que Trump estava "frustrado com a UE".

Ameaças específicas à Apple

Trump também ameaçou a Apple com tarifas: "Informei Tim Cook que esperava que seus iPhones vendidos nos EUA fossem fabricados nos EUA, não na Índia ou em outro lugar. Caso contrário, terão que pagar tarifa de pelo menos 25%".

A maioria dos iPhones é montada na China, mas parte da produção tem migrado para Índia. A Apple não comentou.

O analista Dan Ives, da Wedbush Securities, afirmou que transferir a produção para os EUA é um "conto de fadas inviável", com custo estimado de US$ 3.500 por iPhone e prazo de até 10 anos para completa transferência.