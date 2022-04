UE e China realizam cúpula com Ucrânia e Rússia no centro da tensão

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A União Europeia e a China realizam nesta sexta-feira, 1º de abril, uma cúpula para discutir a parceria e laços econômicos e diplomáticos entre as duas partes. O evento já está em sua 23ª edição, mas com a guerra na Ucrânia e a aproximação chinesa com a Rússia, o tema ucraniano ganhou o centro da discussão entre os líderes.

Participam o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o alto representante para assuntos internacionais na UE, Josep Borrell. O grupo europeu se reúne via videoconferência primeiro com o premiê chinês Li Keqiang e, nas próximas horas, com o presidente chinês, Xi Jinping.

Líderes europeus têm a expectativa de usar o fórum para pressionar o governo chinês em sua relação com a Rússia, mas há dúvidas sobre o quanto podem ser bem-sucedidos.

"O foco principal da cúpula será a guerra na Ucrânia, o engajamento da comunidade internacional para apoiar a Ucrânia, a dramática crise humanitária criada pela agressão da Rússia, sua natureza desestabilizadora para a ordem internacional e seu impacto global inerente", diz a UE sobre o encontro, afirmando que serão tratadas ainda questões de ordem comercial, sustentabilidade e saúde.

A cúpula - cuja última edição havia sido em 2020 - acontece na mesma semana em que o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, fez sua primeira visita à China desde o começo da guerra. Na sequência, Lavrov foi à Índia na quinta-feira, 31, outro aliado.

A Índia e a China, até o momento, não condenam a guerra russa na Ucrânia e não votaram na Organização das Nações Unidas para que a Rússia parasse os ataques. A China, em especial, tem sido importante parceira econômica e garantidora de alguma estabilidade na economia russa em meio à guerra.

O encontro acontece ainda horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado em pronunciamento que passaria, a partir desta sexta-feira, a exigir pagamento por petróleo e gás em rublos, a moeda local. A mudança em Moscou busca fortalecer a moeda, mas, sobretudo, é também um recado à UE, um dos principais clientes das commodities russas.

Ontem, na bolsa de Moscou, o rublo chegou a ser negociado perto de seu valor pré-guerra, e tem recuperado força após quedas vertiginosas - entre os motivos estão a alta de juros do Banco Central russo, com taxa a 20%, e exatamente a tentativa russa de passar a receber em rublos.

Ainda não está claro como a UE responderá. Na semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressionou a UE ao afirmar que pagar a Rússia em rublos e fortalecer sua moeda seria como financiar a morte de ucranianos.