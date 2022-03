Biden se reúne com Otan e G7 em viagem à Europa; veja últimas notícias

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O presidente Joe Biden está na Europa para encontros de Otan, G7 e União Europeia;

está na Europa para encontros de Otan, G7 e União Europeia; Novas sanções contra a Rússia estão na pauta;

contra a Rússia estão na pauta; O Reino Unido anunciou mais sanções nesta madrugada;

anunciou mais sanções nesta madrugada; As reuniões acontecem um dia após a Rússia exigir que seu gás seja pago em rublos;

que seu gás seja pago em rublos; O presidente ucraniano Zelensky disse que reuniões europeias vão mostrar "quem é amigo" da Ucrânia.

Biden na Europa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está na Europa para uma série de reuniões nesta quinta-feira, 24, com líderes europeus. O assunto principal são os próximos passos das potências ocidentais na guerra na Ucrânia, que chega hoje a 29 dias.

Em Bruxelas, na Bélgica, para onde embarcou ontem, Biden participa nesta manhã de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O evento é seguido por uma reunião do G7, grupo que reúne sete das maiores economias do mundo, e finalmente um encontro com líderes da União Europeia (UE).

As três cúpulas, que serão realizadas consecutivamente na capital belga, têm agendas centradas na guerra, com pressões para que novas sanções sejam aplicadas.

Na sexta e no sábado, o presidente americano visitará ainda Polônia, país fronteiriço com a Ucrânia que foi destino de mais de 2 milhões de refugiados. No sábado, Biden se encontrará com o presidente polonês, Andrzej Duda.

Energia no centro do debate

No voo de Washington, a bordo do avião presidencial Air Force One, o assessor de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, antecipou que os Estados Unidos também vão anunciar "um pacote de sanções contra figuras políticas", assim como "oligarcas" e "entidades" russas.

Tem havido pressões de países do leste europeu, mais próximos à fronteira com a Rússia, para que a Europa implemente sanções a exportações energéticas russas, o que será um dos principais assuntos nas reuniões de hoje.

Os EUA baniram importações de petróleo russo neste mês, mas fazer o mesmo na Europa traria implicações amplas, já que 40% do gás da União Europeia vem da Rússia. Por isso, as sanções até agora tiveram como foco sobretudo o setor financeiro, contra funcionários, bancos e magnatas russos.

Sanções do Reino Unido

Mais cedo nesta quinta-feira, o Reino Unido anunciou também novo pacote de sanções contra 65 empresas e oligarcas russos, “focando indústrias estratégicas, bancos e elites empresariais”.

O premiê britânico, Boris Johnson, disse que "a linha vermelha já foi cruzada", em entrevista à rádio LBC hoje. "Ele está bombardeando, indiscriminadamente, centros civis", disse.

Johnson também pediu medidas contra reservas de ouro. "Podemos fazer mais para impedi-lo de usar suas reservas de ouro, por exemplo, além de suas reservas em dinheiro?", questionou. "Quanto mais pressão aplicamos agora, particularmente em coisas como ouro, eu acredito que mais podemos encurtar a guerra."

Reservas internacionais russas em dinheiro em países que aplicaram sanções já foram bloqueadas, embora a Rússia também tenha mais de 10% das reservas na China, por exemplo.

Rússia exige pagamento em rublos

As discussões acontecem um dia depois de a Rússia anunciar, na quarta-feira, 23, que passará a exigir pagamento em rublos (moeda russa) por suas exportações de petróleo e gás ao que considera "nações hostis", o que inclui uma lista de países da União Europeia.

A Rússia é responsável por cerca de 40% do fornecimento de gás da UE. A medida em Moscou visa, na prática, ajudar a fortalecer a moeda russa, que despencou desde o início da guerra.

Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que pagar a Rússia em rublos seria como "ajudar a Ucrânia com uma mão e ajudar os russos a matar ucranianos com a outra". "Eu peço aos países relevantes que façam uma escolha sábia e responsável", escreveu em seu perfil no Twitter.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

Segundo a agência estatal russa Tass, Putin disse que a medida não afeta o fornecimento de energia dos contratos já firmados, mas "apenas a moeda de pagamento, que será alterada para rublos". "A Rússia continuará a fornecer gás natural de acordo com volumes e preços fixados em contratos previamente celebrados".

Ações militares

Na Otan, Biden e os outros líderes discutem também a mobilização de forças de combate adicionais em países do leste europeu, Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, como já fez em Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia.

Países também tem anunciado ampliação de seus exércitos, o último deles a Bélgica, que anunciou novos investimentos militares na manhã desta quinta-feira, antes da reunião da Otan.

Na véspera, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a aliança militar está decidida a "fazer tudo o possível para apoiar a Ucrânia. Mas temos a responsabilidade de garantir que a guerra não se intensifique para além da Ucrânia e se torne um conflito entre Otan e Rússia".

Antes embarcar rumo a Bruxelas, Biden disse em Washington que a possibilidade de um ataque russo com armas químicas na Ucrânia era uma "ameaça real".

Momento de união das potências ocidentais, diz EUA

Para além das discussões de sanções, um dos objetivos da agenda robusta de Biden em Bruxelas é consolidar a unidade entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse a jornalistas que Biden tentará "reforçar a incrível unidade que construímos com nossos aliados e parceiros".

China também na agenda

Sullivan mostrou-se contrário a qualquer expectativa que implique um fim rápido da guerra ou um recuo da Rússia. Se o conflito se prolongar, a capacidade da Rússia de resistir a perdas militares e sanções econômicas dependerá em parte da posição de sua parceira, a China, acreditam os EUA.

Pequim não condenou oficialmente a guerra e não se uniu às sanções ocidentais, afirmando nas últimas semanas que defende "a soberania" das nações, mas que a situação ucraniana é "complexa".

O presidente chinês, Xi Jinping e o americano Joe Biden conversaram na última semana sobre o tema, quando a China negou ter enviado armas à Rússia, o que a inteligência americana confirma até o momento.

Biden "certamente consultará sobre um possível envolvimento chinês no conflito na Ucrânia enquanto estiver em Bruxelas e também na Otan", explicou Sullivan.

"Também fará isso quando se dirigir aos 27 líderes da União Europeia, porque em 1º de abril, a União Europeia terá uma cúpula com a China", explicou.

Zelensky diz que reuniões vão mostrar "quem é amigo"

Em discurso nesta quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre as reuniões europeias de hoje e disse que "nós estamos esperando por passos significativos".

"Nestas três reuniões nós veremos: quem é um amigo, quem é um parceiro, e quem nos traiu por dinheiro", disse, afirmando que "os russos já começaram a fazer lobby por seus interesses".

As principais demandas da Ucrânia são aeronaves e fechamento do espaço aéreo, reforçadas por Zelensky no discurso de hoje. A medida faria com que aviões russos pudessem ser derrubados pela Otan caso cruzassem o espaço aéreo ucraniano, mas a aliança ocidental afirma que tal restrição desencadearia uma guerra mundial.

O presidente ucraniano também falou nesta quinta-feira ao Parlamento da Suécia, em meio à peregrinação que o político tem feito em parlamentos de países aliados para demandar apoio à Ucrânia.

Aos suecos, disse que a Ucrânia merece ser um "membro total" da União Europeia, pediu que o país amplie as sanções contra a Rússia e que, no futuro, ajudem na reconstrução da Ucrânia - cuja economia deve encolher um terço com a guerra.

A Suécia é um dos países-chave na crise por não fazer parte da Otan e, assim como a Finlândia, ter sido ameaçada por Putin - que deseja que as duas nações não entrem na aliança.