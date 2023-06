UE busca ajudar Mercosul com regras verdes para fechar acordo

Alguns dos principais estados membros da União Europeia estão prontos para considerar opções e ajudar economias latino-americanas a atender a requisitos sustentáveis, em um esforço para concluir um importante acordo de livre comércio.

Leia mais: Mercosul e União Europeia devem assinar acordo até o fim do ano

A UE está em negociações com os países do Mercosul – Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai – há mais de 20 anos para tentar fechar um acordo comercial. Mas países da América Latina se opuseram ao chamado “Green Deal” do bloco, e as regras para reduzir as emissões de CO2 que incluem condições rigorosas para obter acesso ao mercado europeu.

“A responsabilidade da UE é ajudar esses países se o desafio for global, e estamos tentando liderar na sofisticação desses padrões no setor agrícola”, disse em entrevista a secretária de Estado de Comércio da Espanha, Xiana Méndez. “É inútil aprovarmos um ‘Green Deal’ muito ambicioso se não pudermos ajudar outros países a serem tão sustentáveis quanto nós.”

Méndez disse que os países latino-americanos não estão questionando os objetivos dessa legislação ou buscando isenções.

Solução tecnológica e rastreabilidade

Em vez disso, esses governos precisam de tecnologia para facilitar a rastreabilidade dos produtos, assistência técnica para treinar funcionários e aconselhá-los sobre os requisitos agroalimentares ou uma rede de laboratórios para garantir a segurança dos produtos, disse.

A Espanha assumirá a presidência rotativa da UE em julho, e o fortalecimento das relações comerciais com países da América Latina será uma parte importante da agenda. Líderes de ambas as regiões realizarão uma cúpula em julho, em Bruxelas.

A Suécia, que atualmente tem a presidência da UE, considerou que “vale a pena estudar” oferecer assistência técnica a estes países, disse em entrevista Johan Forssell, ministro sueco da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Comércio Exterior.

Esses países mostraram preocupação com o impacto do Green Deal quando o acordo comercial for finalmente assinado, segundo autoridades. Outros países latino-americanos, incluindo a Colômbia, também afirmaram aos negociadores da UE que gostariam de ser apoiados no cumprimento das novas regras verdes do bloco.