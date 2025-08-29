Ucrânia reconhece avanço militar russo e ataques com drones em Dnipropetrovsk

Vários ataques russos com drones causaram duas mortes e deixaram um ferido na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, informou a administração militar local. A informação foi compartilhada pelo chefe da administração militar da região, Sergii Lisak, através da plataforma Telegram.

Lisak confirmou que duas pessoas perderam a vida nos ataques: um homem e uma mulher. Além disso, uma outra mulher ficou ferida. Ele também mencionou que oito drones russos foram abatidos pelas forças ucranianas durante a ofensiva.

Reconhecimento de Avanço Militar Russo

A Ucrânia reconheceu na terça-feira, pela primeira vez, que soldados russos haviam penetrado na região de Dnipropetrovsk, uma área em que Moscou afirma estar avançando desde o mês de julho de 2023.