Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ucrânia reconhece avanço militar russo e ataques com drones em Dnipropetrovsk

Duas mortes foram confirmadas e uma pessoa ficou ferida após ataque

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07h40.

Vários ataques russos com drones causaram duas mortes e deixaram um ferido na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, informou a administração militar local. A informação foi compartilhada pelo chefe da administração militar da região, Sergii Lisak, através da plataforma Telegram.

Lisak confirmou que duas pessoas perderam a vida nos ataques: um homem e uma mulher. Além disso, uma outra mulher ficou ferida. Ele também mencionou que oito drones russos foram abatidos pelas forças ucranianas durante a ofensiva.

Reconhecimento de Avanço Militar Russo

A Ucrânia reconheceu na terça-feira, pela primeira vez, que soldados russos haviam penetrado na região de Dnipropetrovsk, uma área em que Moscou afirma estar avançando desde o mês de julho de 2023.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaRússiaGuerrasDrones

Mais de Mundo

EUA alertam que grupos ligados à China podem lavar bilhões de dólares para cartéis mexicanos

Guiana dá R$ 2.590 para todos os cidadãos para 'dividir a riqueza' do petróleo

Milei culpa 'grupelho violento' por ataques nas ruas e nega corrupção

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

Mais na Exame

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Um conteúdo Bússola

Agosto Dourado: o primeiro ativo estratégico de nossas vidas está na amamentação

Brasil

Governo Federal apresenta Projeto Orçamentário de 2026 nesta sexta-feira, 29

Mundo

EUA alertam que grupos ligados à China podem lavar bilhões de dólares para cartéis mexicanos