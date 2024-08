Ucrânia diz que destruiu mais uma ponte estratégica russa

A Ucrânia afirmou que destruiu mais uma ponte ponte estratégica, a segunda em uma semana, enquanto continua sua incursão na região russa de Kursk. Os militares ucranianos divulgaram no domingo imagens aéreas do ataque - supostamente sobre o rio Seym, em Zvannoe. As informações são da BBC.

Horas depois, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse pela primeira vez que os objetivos da incursão militar em Kursk incluíam a criação de uma "zona tampão" para impedir ataques russos.

A Ucrânia está há quase duas semanas em seu maior ataque em território russo desde que Moscou lançou sua invasão à Ucrânia em 2022. A incursão também marca a primeira vez, desde a Segundo Guerra Mundial, que tropas estrangeiras entram em território russo.

"Menos uma ponte", o comandante da Força Aérea Ucraniana, Tenente-General Mykola Oleschuk, postou nas redes sociais com imagens do ataque.

O general acrescentou: "A aviação da Força Aérea Ucraniana continua a privar o inimigo de capacidades logísticas com ataques aéreos de precisão, o que afeta significativamente o curso das hostilidades."

O vídeo mostra uma grande nuvem crescente de fumaça sobre a ponte e uma de suas seções parece estar destruída. Não está claro quando o ataque ocorreu. No início desta semana, a Ucrânia destruiu outra ponte sobre o rio Seym, perto da cidade de Glushkovo.

WATCH: Ukraine has claimed to have blown up bridges to consolidate its positions in Russia’s Kursk border region, according to footage from Ukrainian air force chief Mykola Oleshchuk https://t.co/Twt4l8M5iB pic.twitter.com/PUE3XkDNrq

— Financial Times (@FT) August 19, 2024