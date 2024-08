Ucrânia lança maior ataque com drones contra bases aéreas russas

A Ucrânia lançou o que descreveu como o maior ataque com drones da guerra contra bases aéreas russas, enquanto suas forças enfrentam uma resistência crescente no nono dia de sua incursão ousada em território russo, segundo o Financial Times.

O Ministério da Defesa da Rússia informou na quarta-feira, 14, que Kyiv disparou 117 drones, além de mísseis, não apenas na região de Kursk, onde as tropas ucranianas haviam conquistado território, mas também nas regiões de Voronezh, Belgorod e Nizhny Novgorod. No entanto, não foi confirmado se os ataques atingiram as bases aéreas russas.

De acordo com um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), os drones de longo alcance foram utilizados para atingir os aeródromos militares russos de Voronezh, Kursk, Savasleyka e Borisoglebsk, com o objetivo de impedir ataques aéreos russos contra a Ucrânia. Não estava claro se alguma aeronave russa foi danificada ou destruída, e o oficial afirmou que Kyiv aguardava fotos de satélite para avaliar os danos.

Enquanto isso, o avanço das forças ucranianas na região de Kursk parece ter desacelerado. O presidente Volodymyr Zelenskyy disse na quarta-feira que suas tropas avançaram de um a dois quilômetros em várias áreas desde o início do dia. Ele acrescentou que as forças ucranianas capturaram mais de 100 soldados russos nas últimas 24 horas.

O principal general da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, afirmou na segunda-feira que as forças ucranianas controlavam 1.000 quilômetros quadrados de território russo. No entanto, 24 horas depois, ele relatou que apenas 40 quilômetros quadrados adicionais haviam sido ocupados. Um grupo analítico ucraniano, Deep State, que trabalha em estreita colaboração com o Ministério da Defesa, estimou a área sob controle ucraniano em 800 quilômetros quadrados, mas mapeou apenas 330 quilômetros quadrados para não comprometer posições sensíveis da Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo declarou que suas forças impediram veículos ucranianos de avançar "profundamente em território russo" em várias áreas. Moscou afirmou ter destruído dois comboios que se dirigiam para o norte de Sudzha, uma cidade agora sob controle ucraniano, segundo Kyiv.

Rússia promete resposta

A Rússia está se mobilizando para conter a incursão ucraniana, com o presidente Vladimir Putin chamando-a de "provocação" e prometendo uma "resposta à altura". A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou na quarta-feira que o governo organizaria corredores humanitários para civis russos que desejassem deixar a área, seja para a Rússia ou para a Ucrânia.

Na região de Kursk, mais de 121.000 residentes foram evacuados da área de fronteira na primeira semana da incursão, de acordo com o governador interino Alexei Smirnov. Os moradores deslocados podem ser alojados temporariamente na parte da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, que foi ocupada pela Rússia em 2022, segundo Smirnov.

Uma operação "antiterrorista" foi declarada pelas autoridades centrais da Rússia em 9 de agosto para as regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk, todas na fronteira com a Ucrânia. Isso permite às autoridades restringir a movimentação dos moradores e dar acesso total às forças de segurança na área.

A região vizinha de Belgorod, em Kursk, declarou estado de emergência na quarta-feira e aumentou as evacuações de civis. Belgorod, que foi brevemente invadida por milícias pró-Kyiv em junho de 2023, tem sido alvo de bombardeios há mais de um ano, segundo o governador Vyacheslav Gladkov.