Ucrânia declara alerta aéreo em todo país por ameaça de ataque russo com mísseis

As autoridades da Ucrânia declararam alerta aéreo em todo o país em antecipação a um possível ataque da Rússia com mísseis, segundo informou nesta quarta-feira, 14, a imprensa local, citando fontes das Forças Armadas do país.

O alerta foi declarado um dia depois de a Ucrânia lançar um ataque contra infraestruturas militares em território russo, que Kiev descreveu como sua maior ofensiva desde o início da guerra.

Os ataques tiveram como alvos as regiões de Bryansk, Saratov, Tula e Tartaristão, localizadas entre 200 e 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

De acordo com informações iniciais sobre o ataque russo desta quarta-feira fornecidas pela Força Aérea de Kiev, o principal alvo dos mísseis russos seria a parte ocidental da Ucrânia.

O oeste da Ucrânia já foi atacado pela Rússia nos últimos bombardeios massivos contra o sistema energético ucraniano. Segundo explicou à Agência EFE um especialista do setor, um dos objetivos desses ataques eram os depósitos de gás ucraniano concentrados na área.

De acordo com relatos de hoje do prefeito de Lviv, maior cidade do oeste da Ucrânia, mísseis russos atacaram mais uma vez a infraestrutura energética da cidade e da região.

As autoridades locais e a Força Aérea fornecerão mais informações no final do dia sobre a escala e o impacto do ataque.