Rússia ataca sistema energético da Ucrânia com mais de 40 mísseis

A Rússia usou mais de 40 mísseis e cerca de 70 drones em seu ataque da madrugada desta quarta-feira, 14, contra a Ucrânia, mirando principalmente infraestruturas e o sistema energético, segundo informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em suas redes sociais.

Zelensky disse que pelo menos 30 desses mísseis foram destruídos pelas defesas ucranianas.

“Outro ataque massivo da Rússia. Estamos no meio do inverno e o alvo dos russos continua o mesmo: nosso sistema energético", escreveu Zelensky, acrescentando que os objetivos também incluem infraestrutura de gás.

O presidente ucraniano enfatizou a necessidade de expandir as capacidades defensivas aéreas da Ucrânia e ressaltou mais uma vez que alguns dos sistemas prometidos por seus aliados da Otan ainda não chegaram ao país.

“Também falamos sobre licenças para a produção de sistemas de defesa aérea e sistemas antimísseis, que podem ser garantias efetivas de segurança para a Ucrânia, e isso também é realista e pode ser cumprido”, declarou Zelensky sobre um dos tópicos discutidos na reunião de parceiros militares da Ucrânia realizada na semana passada na Alemanha.

As autoridades de Ivano-Frankivsk e Lviv, no oeste da Ucrânia, relataram ataques contra infraestruturas críticas nessas regiões no ataque russo desta quarta-feira, que também teve como alvo a região ocidental de Khmelnitsky.

Em seus últimos ataques contra a Ucrânia, a Rússia lançou grande parte dos mísseis ​contra o oeste do país, onde, segundo especialistas contatados pela Agência EFE, tenta destruir os depósitos de gás concentrados na área.