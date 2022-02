Ucrânia convoca reunião com Rússia e organização europeia em 48h

A Ucrânia convocou uma reunião com a Rússia e integrantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) para as próximas 48 horas. O objetivo é discutir o fortalecimento e a realocação de tropas russas ao longo da fronteira entre os países, segundo o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

O ministro explicou que a convocação ocorre após a Rússia não atender à solicitação da Ucrânia exigindo informações detalhadas sobre as atividades militares. Na sexta-feira, Kiev baseou o pedido em um trecho do Documento de Viena, um conjunto de acordos de segurança entre os membros da OSCE.

"Se a Rússia leva a sério sua indivisibilidade de segurança no espaço da OSCE, deve cumprir seu compromisso com a transparência militar para reduzir as tensões e fortalecer a segurança para todos os Estados participantes", escreveu Kuleba em sua conta oficial no Twitter.

Na sexta-feira, ao anunciar a solicitação de esclarecimento, o ministro das relações exteriores publicou na rede social que o Documento de Viena estabelece que a Rússia precisa fornecer explicação detalhada sobre os objetivos, localização precisa e datas de conclusão de suas atividades militares. Assim como designação, subordinação, número e tipos de formações e tipos de equipamentos envolvidos.

Há pouco, presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se manifestou sobre a escalada de tensões entre os dois países. "A Rússia arcará com a responsabilidade e enfrentará as consequências. Estamos unidos em nossa solidariedade e apoio à Ucrânia", publicou no Twitter.