Tsunami confirmado em ilha da Austrália após terremoto

As autoridades da Austrália confirmaram nesta quarta, dia 10, a formação de um tsunami após um terremoto de magnitude 7.7 (a escala vai até 10) atingir o oceano Pacífico. O tsunami foi detectado na ilha Lord Howe, a 550 quilômetros da costa australiana. A Nova Zelândia alertou que ainda há risco de ondas gigantes e orientou a população a sair das praias e evitar rios, lagos e o mar.

O terremoto ocorreu no Pacífico, a 415 quilômetros a leste da ilha de Nova Caledônia. Segundo o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, novas ondas gigantes ainda poderiam se formar na Samoa Americana, ilhas Fiji e Nova Caledônia.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation - Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh

