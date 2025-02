Trump vê Gaza como 'transação imobiliária' e descarta envio de tropas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 7, que vê a Faixa de Gaza como uma "transação imobiliária" e reiterou que seu país não precisará enviar tropas ao enclave. A declaração representa uma mudança em relação ao seu plano inicial, no qual não descartava o envio de militares para que Washington assumisse o controle do território.

“Basicamente, os Estados Unidos o veriam como uma transação imobiliária, onde seremos um investidor nessa parte do mundo”, disse Trump, que construiu sua fortuna no setor imobiliário. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval, onde o presidente se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.