Trump troca secretária que chefia caça a imigrantes nos EUA

Presidente anuncia senador Markwayne Mullin para o cargo; Kristi Noem deixará o Departamento de Segurança Interna para assumir nova função diplomática

Trump: presidente anunciou que a atual secretária irá assumir um novo projeto de segurança (Kenny HOLSTON / POOL /AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 5 de março de 2026 às 16h01.

Última atualização em 5 de março de 2026 às 16h08.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 5, que o senador republicano Markwayne Mullin será o novo secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).  A mudança passa a valer em 31 de março de 2026. 

O anúncio foi feito por Trump em uma publicação na rede social Truth Social.

Segundo o presidente, a atual secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, deixará o cargo para assumir a função de enviada especial da iniciativa "The Shield of the Americas" (O Escudo das Américas, em tradução livre), um novo projeto de segurança no Hemisfério Ocidental que será anunciado no sábado, na Flórida.

Quem é o novo secretário?

Mullin representa o estado de Oklahoma no Senado dos Estados Unidos. Antes disso, atuou por dez anos na Câmara dos Representantes.

Trump afirmou que o senador também é ex-lutador profissional invicto de MMA e destacou sua atuação como representante de Oklahoma.

O presidente mencionou ainda que Mullin é o único indígena americano atualmente no Senado e um defensor das comunidades indígenas do país.

De acordo com Trump, o novo secretário terá como prioridades “manter nossa fronteira segura, impedir que crimes ligados à imigração ilegal entrem no país e acabar com o flagelo das drogas ilegais.”

