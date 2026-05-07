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Trump me disse que guerra no Irã já acabou, diz Lula após encontro

A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes nesta quinta-feira, 7

Presidente Lula durante coletiva pós encontro com o republicano Donald Trump. (AFP)

Presidente Lula durante coletiva pós encontro com o republicano Donald Trump. (AFP)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra no Irã já acabou. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes.

“Ele acha que a guerra já acabou, não é o real. Mas ele acha, eu não vou ficar brigando com ele por causa da visão que ele tem da guerra”, afirmou Lula.

O petista e o republicano se reuniram nesta quinta-feira em um encontro que durou quase três horas. Eles não falaram com os repórteres no Salão Oval, como costuma acontecer nesse tipo de ocasião.

Lula disse que mostrou a Trump o que pensa sobre o conflito e afirmou ao republicano que a guerra no Irã deve causar “mais prejuízo”.

“O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando”, afirmou.

A viagem a Washington vinha sendo articulada desde março, mas acabou sendo adiada por causa do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Segundo o governo brasileiro, Lula pediu que a entrada dos jornalistas ocorresse ao final da conversa, e Trump teria concordado. No entanto, como a reunião demorou mais do que o previsto, a interação com os jornalistas foi cancelada.

Retomada da relação

No ano passado, Brasil e Estados Unidos viveram seu pior momento na relação diplomática na história. Em julho, o governo Trump anunciou uma tarifa de importação de 50% a produtos brasileiros, além de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

As medidas tinham como objetivo pressionar o Brasil a cancelar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O impasse foi desfeito a partir de setembro. Após uma série de conversas de bastidores, envolvendo tanto autoridades quanto empresários e entidades setoriais, o presidente Trump se reuniu com o presidente Lula nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU. Após a conversa, os dois disseram que houve uma "química" entre eles.

Depois disso, vieram outras conversas entre os dois presidentes e uma série de alívios ao tarifaço, como a retirada de mais produtos da lista e uma sinalização de normalização das relações. Os dois presidentes tiveram uma reunião presencial em outubro, na Malásia, que transcorreu bem. Na época, o governo americano recuou de mais medidas contra o Brasil.

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