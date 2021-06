Trump retorna aos palanques flertando com uma nova candidatura em 2024

Banido nas redes sociais, mas ainda muito influente em seu Partido Republicano, Donald Trump retorna aos palanques neste sábado (5) para falar aos apoiadores e continuar flertando com uma possível corrida pela Casa Branca em 2024.

O ex-presidente recuperou o gosto pelo contato com seus apoiadores ao anunciar que fará um discurso durante a convenção republicana da Carolina do Norte, estado em que venceu as eleições de 2016 e 2020.

"Ouvi dizer que o local ficará lotado e todos os recordes serão quebrados!", afirmou em um comunicado.

Acompanhe as principais notícias e análises sobre a política dos EUA. Assine a EXAME.

Os 1.250 ingressos colocados à venda se esgotaram, segundo os organizadores do evento em Greenville, no sudeste dos Estados Unidos.

Esse número é muito menor do que o que seus comícios de campanha reuniram no ano passado, mas seus seguidores estão ansiosos para ouvi-lo pela primeira vez desde fevereiro.

Embora não o tenha anunciado oficialmente, o ex-presidente de 74 anos está considerando concorrer novamente à presidência em novembro de 2024, e é por isso que todas suas declarações são examinadas de perto.

Ainda muito popular entre os eleitores republicanos, Trump foi deixado de fora das principais redes sociais, mas não ficou calado.

Expulso do Twitter, Facebook e Instagram, suas plataformas favoritas, Trump publica quase que diariamente mensagens para candidatos de seu partido e críticas aos oponentes.

Poucos republicanos ousaram romper com Trump, apesar da violenta invasão ao Capitólio em 6 de janeiro, quando uma multidão de apoiadores entrou no prédio sob alegações infundadas de fraude nas eleições vencidas pelo democrata Joe Biden.

Para muitos, Trump é um trunfo para as eleições legislativas de 2022, nas quais os republicanos esperam recuperar o controle do Congresso.

Sua influência é inédita para um presidente que sobreviveu a dois julgamentos políticos em um único mandato e perdeu a reeleição.