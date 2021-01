Invasão ao Capitólio incitada por Trump é considerada “terrorismo doméstico” – entenda

A invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump, com o intuito de impedir o reconhecimento da vitória de Joe Biden, já é considerada um episódio de “terrorismo doméstico” – tanto por especialistas quanto pelos próprios políticos americanos.

Poucas horas após o início da confusão – que culminou em um toque de recolher em Washington DC -, a senadora Elizabeth Warren usou o termo “terroristas domésticos” para se referir aos apoiadores de Trump. Na mesma linha, Meghan McCain, filha do senador republicano John McCain, defendeu o termo “terroristas” como o ideal para se referir aos invasores do Capitólio.

We cannot allow the actions of domestic terrorists to undermine the peaceful transition of power in our country. Americans picked a new president who wants to save lives, save our economy, and save our democracy. The certification of this election must resume immediately.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 6, 2021