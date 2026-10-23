Últimas pesquisas antes do 2° turno, debate na Globo e IPCA-15: o que move os mercados

Os mercados chegam nesta sexta-feira, 23, depois de um pregão de aversão ao risco no exterior e cautela com a reta final da eleição presidencial brasileira. O Ibovespa caiu 1,15%, aos 204.120 pontos, na quinta-feira, enquanto o dólar subiu 0,22%, a R$ 5,038. No exterior, a disparada do petróleo e as perdas das bolsas de Nova York, especialmente no setor de tecnologia, pressionaram os ativos de risco.

Agora, os investidores acompanham uma agenda carregada de indicadores econômicos no Brasil e no exterior, além dos últimos movimentos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25.

No Brasil, o principal destaque econômico é o IPCA-15 de outubro, que será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) às 9h. Nos Estados Unidos, os índices de atividade econômica e os dados de sentimento do consumidor e expectativas de inflação também entram no radar.

A disputa eleitoral ganha ainda mais peso nesta sexta, último dia para a propaganda eleitoral. A TV Globo deve realizar o debate entre os candidatos à Presidência, enquanto novas pesquisas de intenção de voto podem influenciar as expectativas dos investidores para o resultado de domingo.

O que acompanhar

Às 9h, o IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de outubro, considerado uma prévia da inflação oficial do país. Em setembro, o indicador subiu 0,70% na comparação mensal e acumulou alta de 4,47% em 12 meses.

O dado será acompanhado pelos investidores em meio às discussões sobre a trajetória da inflação e seus possíveis efeitos sobre a política monetária brasileira.

A agenda internacional começa durante a madrugada, com a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMIs) preliminares de outubro. Os indicadores ajudam a avaliar o ritmo da atividade econômica nos setores industrial e de serviços.

Na Europa, os números serão divulgados para França, Alemanha, zona do euro e Reino Unido, entre 4h15 e 5h30, no horário de Brasília. Os dados de setembro indicaram expansão da atividade nos quatro mercados, com os PMIs compostos em 51,1 pontos na França, 53,8 na Alemanha, 53,1 na zona do euro e 52 no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, os PMIs industrial, de serviços e composto serão divulgados às 10h45. Em setembro, os indicadores ficaram em 55,9, 58,8 e 58,4 pontos, respectivamente.

Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade, enquanto resultados abaixo desse nível apontam contração. Os novos números ajudarão os investidores a avaliar se o ritmo de crescimento das economias se mantém em outubro.

Às 11h, a Universidade de Michigan divulga a leitura final de outubro do índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, além das expectativas de inflação para o período.

Em setembro, o índice de sentimento ficou em 48,1 pontos, enquanto as expectativas de inflação marcaram 58,4 pontos. Os dados entram no radar dos investidores em busca de sinais sobre a percepção das famílias em relação à economia e ao comportamento dos preços.

Dois dias para o 2° turno das eleições

Além dos indicadores econômicos, a disputa presidencial brasileira deve continuar no centro das atenções. Esta sexta-feira marca o último dia para a propaganda eleitoral, e a TV Globo deve realizar o debate entre os candidatos à Presidência.

O debate presidencial da TV Globo entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) será realizado nesta sexta, dia 23 de outubro, com início programado para as 21h20.

A dois dias do pleito, está programada a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. Ipespe e Vox devem soltar os últimos resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá, cujas últimas publicações aconteceram na terça-feira, 20.

No sábado, véspera do segundo turno, serão divulgadas as últimas pesquisas Quaest e Datafolha, encomendadas, respectivamente, pelo jornal O Globo e pela Globo, e pela Folha de S.Paulo e pela Globo.

A cautela eleitoral já apareceu no pregão de quinta-feira. Para Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, a proximidade entre os candidatos nas pesquisas, somada à aversão ao risco internacional, contribuiu para pressionar a bolsa brasileira. O especialista também apontou a falta de propostas concretas para o ajuste das contas públicas como uma fonte de preocupação para os investidores, especialmente em relação à agenda fiscal de 2027.