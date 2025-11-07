Trump reforça desejo de se reunir com Putin na Hungria

Repórter
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17h15.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira, 7 de novembro, que gostaria de se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Hungria, para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia.
No entanto, ele mencionou que o encontro foi cancelado por causa de divergências com o Kremlin. O desejo do republicano foi apresentado durante evento na Casa Branca, onde recebeu o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.
“Gostaria de realizar a reunião na Hungria, em Budapeste. No final, decidi que não queria realizá-la porque não acreditava que algo importante fosse acontecer. Mas, se a realizarmos, gostaria que fosse em Budapeste”, disse Trump.
Em outubro, após uma conversa telefônica com Putin, Trump anunciou que ambos se encontrariam na capital húngara para discutir formas de pôr fim ao conflito na Ucrânia.
Mas, o encontro, para o qual nunca foi estabelecida uma data, foi adiado por tempo indeterminado. A Casa Branca não tinha garantias de que o encontro seria produtivo após uma conversa entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.
“A questão fundamental é que eles simplesmente não querem parar ainda (a guerra). Eu acredito que eles vão parar. Acredito que isso teve um grande impacto na Rússia, um grande impacto em ambos os países, obviamente, mas teve um grande impacto (na Rússia)”, opinou Trump quando questionado sobre o motivo do cancelamento da reunião.
Por outro lado, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que mantém boas relações com Moscou, afirmou que tanto seu governo quanto o de Trump são "os únicos a favor da paz".
(Com informações da agência EFE)