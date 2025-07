Trump é diagnosticado com doença venosa após apresentar inchaço nos tornozelos

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira, 17, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, ressaltou em um comunicado que o republicano segue com "excelente" estado de saúde.

Trump, que tem 79 anos, passou por uma avaliação médica após a divulgação de imagens nas quais o presidente aparecia com tornozelos inchados e manchas nas mãos, disse Karoline Leavitt.

O inchaço nos tornozelos está relacionado à doença venosa crônica, um distúrbio que ocorre quando válvulas danificadas dificultam o retorno do sangue das pernas para o coração. A porta-voz da Casa Branca descreveu a condição como "comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos".

Ela acrescentou que se trata de uma "condição benigna e comum" e que não foi detectada trombose venosa profunda ou doença nas artérias.

"É relevante esclarecer que não foram observados sinais de trombose venosa profunda ou doença arterial. O presidente segue com excelente saúde", completou.

Os hematomas nas mãos de Trump foram atribuídos aos apertos de mão frequentes, sendo também um "efeito colateral bem conhecido e inofensivo do uso de aspirina", explicou. O presidente faz uso do medicamento como parte de um "tratamento padrão de prevenção cardiovascular".

O que é insuficiência venosa crônica?

A insuficiência venosa crônica (IVC) é uma condição em que o sistema venoso, especialmente nas pernas, perde a capacidade de garantir o retorno adequado do sangue ao coração. Isso ocorre, geralmente, devido à dilatação das veias e/ou ao mau funcionamento das válvulas venosas, que têm a função de evitar o refluxo do sangue, principalmente com a ação da gravidade.

Quando as válvulas venosas não conseguem desempenhar seu papel corretamente ou há obstrução no sistema venoso, seja superficial ou profundo, o sangue se acumula (estase) nas veias das pernas. Isso gera um aumento da pressão venosa local, resultando em diversos sintomas e sinais, como: