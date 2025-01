Trump inicia segundo mandato assinando pacote extenso de ordens executivas; veja todas

Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos na segunda-feira, 20, e iniciou seu mandato com a assinatura de uma série de ordens executivas. De um palco no Capital One Arena, em Washington — e posteriormente na Casa Branca — Trump formalizou medidas abrangendo temas como imigração, energia, regulamentações ambientais e governança federal, sinalizando os rumos de sua administração.

A íntegra das ordens executivas está disponível no site da Casa Branca (em inglês).