Trump ordena reabertura e modernização da penitenciária de Alcatraz, fechada desde 1963

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ter ordenado a reabertura da prisão de Alcatraz, uma das mais notórias penitenciárias dos Estados Unidos, fechada desde 1963 e que hoje é uma das principais atrações turísticas de São Francisco.

O republicano não revelou quanto deve custar a obra que, segundo ele, será “um símbolo da lei, ordem e justiça” em seu governo.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump disse que os EUA “têm sido atormentados por criminosos cruéis, violentos e reincidentes, a escória da sociedade, que jamais contribuirão com nada além de miséria e sofrimento”, alegando que “quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem causar dano”.

“É por isso que, hoje, estou instruindo o Bureau of Prisons, juntamente com o Departamento de Justiça, o FBI e o [Departamento de] Segurança Interna, a reabrir uma ALCATRAZ substancialmente ampliada e reconstruída, para abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos”, escreveu o presidente.

Ele completou dizendo que o país “não será mais refém de criminosos e bandidos”, e criticou juízes que têm emitido decisões contrárias a seu governo, em especial sobre a deportação sumária de imigrantes sob alegação, poucas vezes comprovada, de que seriam membros de organizações criminosas: para Trump, os magistrados “têm medo de fazer seu trabalho” e de “permitir a remoção de criminosos que entraram ilegalmente em nosso país”.

“A reabertura de ALCATRAZ servirá como um símbolo de Lei, Ordem e JUSTIÇA. Nós faremos a América grande novamente!”, escreveu Trump.

Hoje um dos museus mais visitados de São Francisco, a prisão Alcatraz foi inaugurada em 1934 e permaneceu em funcionamento até 1963, recebendo em suas celas alguns dos mais perigosos e notórios criminosos dos Estados Unidos, como o gângster Al Capone.

Sua localização, no meio da Baía de São Francisco e cercada por águas geladas por vezes frequentadas por tubarões, tornavam planos de fuga virtualmente impraticáveis — em 1962, três detentos teriam conseguido escapar da penitenciária, mas até hoje não se sabe se eles sobreviveram, um episódio levado ao cinema em filme estrelado por Clint Eastwood.

Trump não detalhou como seria a reforma em Alcatraz, e nenhum dos órgãos citados por ele na publicação se pronunciou, mas uma obra do tipo certamente teria um preço bem elevado, ainda mais se o nível de segurança por ele prometido for efetivado.

Para efeito de comparação, a chamada “Alcatraz das Montanhas Rochosas”, a penitenciária ADX Florence, no estado do Colorado, custou US$ 60 milhões em 1994, ou cerca de US$ 130 milhões em custos atualizados, e abriga 357 detentos em regime de segurança máxima. Manter cada um dos detentos, que incluem desde terroristas até chefes de organizações criminosas, no local pode custar mais de US$ 200 mil por ano.

Segundo o Serviço Prisional dos EUA, o principal motivo para o fechamento de Alcatraz foi justamente o elevado custo de suas operações.

"Estima-se que foram necessários entre US$ 3 e US$ 5 milhões (em valores de 1963) apenas para obras de restauração e manutenção para manter a prisão aberta. Esse valor não inclui os custos operacionais diários — Alcatraz era quase três vezes mais cara de operar do que qualquer outra prisão federal", diz o site.