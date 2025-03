Trump exige abertura de negociação com o Irã sobre programa nuclear e ameaça usar 'força militar'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 7, que escreveu uma carta aos líderes do Irã para pressionar o país do Golfo Pérsico a abrir negociações com Washington sobre seu programa nuclear, sugerindo que haveria possibilidade de uma ação militar americana caso não houvesse concordância sobre o tema.

Teerã se manifestou sobre a declaração do republicano, afirmando que não irá ceder à política de máxima pressão exercida por Trump, enquanto a missão do país na ONU afirmou não ter recebido a carta do chefe da Casa Branca.

"Eu escrevi uma carta dizendo que espero uma negociação, porque se tivermos que fazê-la pela força militar será algo terrível para eles", disse Trump em um vídeo difundido pelo canal americano Fox Business. "Não se pode permitir que eles tenham uma arma nuclear".

Trump rompeu acordo nuclear com Irã em seu primeiro mandato

Durante sua primeira passagem pela Casa Branca, Trump retirou os EUA do acordo nuclear que o Irã havia firmado com o governo de Barack Obama, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), assinado em 2015, que impôs restrições ao programa nuclear iraniano em troca de um alívio de sanções financeiras.

Republicano defende saída do acordo como uma vitória

Trump afirmou (e continua a defender) que a saída do acordo foi uma grande vitória para o Ocidente, mas a maioria dos analistas externos diz que a medida foi negativa, com Teerã ampliando a produção e afastando o programa das fiscalizações internacionais.

Agência Internacional de Energia Atômica monitora enriquecimento de urânio

No mês passado, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que o país estava enriquecendo urânio a 60%, de modo que "quase atinge o grau de armamento".