Donald Trump diz que deve visitar Arábia Saudita em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 6, que poderá viajar para a Arábia Saudita no próximo mês e meio, o que representaria a primeira visita ao exterior de seu segundo mandato e uma repetição de sua viagem inaugural durante seu primeiro mandato.

Trump disse que Riad concordou em investir US$ 1 bilhão em produtos americanos, incluindo equipamentos de defesa, nos próximos quatro anos e que ele tem um "excelente relacionamento" com as autoridades sauditas.

"Eu disse a eles: 'Eu irei se vocês pagarem US$ 1 bilhão para empresas americanas'. Eles concordaram em fazer isso, então eu vou", disse no Salão Oval da Casa Branca o magnata nova-iorquino, que, quando perguntado se a visita ocorreria em um futuro próximo, indicou que "provavelmente (ocorrerá) no próximo mês e meio".

Trump garantiu que os sauditas "vão alocar muito dinheiro para empresas americanas, para comprar equipamentos militares e outras coisas".

O ocupante da Casa Branca reconheceu que até agora era tradicional que um presidente dos EUA fizesse sua primeira viagem ao exterior no Reino Unido, tradicional aliado de Washington, mas justificou a escolha da Arábia Saudita lembrando o volume de investimentos - Riad concordou com compras militares no valor de US$ 350 bilhões em dez anos - que conseguiu na visita que fez em maio de 2017.

O presidente dos EUA também foi questionado sobre a possível assinatura de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, cujo presidente, Volodymyr Zelensky, viajará a Riad na semana que vem para se reunir com representantes do governo Trump.

O magnata de Nova York afirmou que tanto Kiev quanto Moscou querem chegar a um acordo porque "não têm outra opção".

"Acho que o que vai acontecer é que a Ucrânia quer fazer um acordo porque acho que eles não têm escolha. Também acho que a Rússia quer fazer um acordo porque - de uma maneira diferente, uma maneira diferente que só eu sei, que só eu sei - eles também não têm escolha", disse Trump.

Quando perguntado sobre a possibilidade de ele se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, na Arábia Saudita, Trump manteve o futuro indefinido: "Não sei, não posso lhe dizer", comentou.

Antes, Trump havia expressado o desejo de se encontrar pessoalmente com Putin para discutir a paz na Ucrânia e disse que a Arábia Saudita poderia ser o local para essa cúpula.