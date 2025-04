Trump estuda cortar tarifa sobre China para 50%, diz jornal

Um dia depois do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmar que a situação com a China é insustentável, a Casa Branca já considera a hipótese de cortar tarifas aplicadas contra Pequim. Em alguns casos, a redução seria à metade, de acordo com reportagem do Wall Street Journal.

O jornal alerta, porém, que o presidente Trump ainda não tomou uma decisão final quanto ao assunto. Nesta quarta-feira, porém, Pequim deixou as portas abertas para um avanço na negociação entre os dois países.

Fontes do governo afirmaram ao jornal americano que os cortes de tarifas poderiam ser entre 50% e 60%. Outra hipótese na mesa é adotar tarifas de 35% para itens que não são considerados ameaça à segurança nacional e de ao menos 100% para os que são vistos como estratégicos.

Na terça-feira, Trump já havia afirmado que o percentual imposto de 145% aos produtos chineses seria revisto, mas ressaltou que a taxa não seria zero. Disse que pretende ser “muito gentil” com a China em quaisquer negociações comerciais. O sinal de um possível acordo animou os mercados, em um movimento que se estendeu durante o pregão desta quarta-feira.

