Trump encurta prazo dado a Putin para trégua na Ucrânia para '10 a 12 dias'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 28, que vai reduzir o prazo de 50 dias que havia dado ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para alcançar uma trégua na guerra contra a Ucrânia. Trump disse estar “muito desapontado” com o líder russo, após a continuidade de ataques com mísseis e drones em cidades ucranianas. Agora, o prazo é de 10 a 12 dias.

“Estou desapontado com o presidente Putin, muito desapontado com ele. Então vamos ter que rever e vou reduzir esses 50 dias que dei para um número menor”, declarou Trump a jornalistas na Escócia, onde recebeu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para uma reunião.

No início do mês, Trump havia estabelecido o prazo de 50 dias e ameaçado impor duras sanções econômicas contra a Rússia caso as hostilidades não fossem encerradas. Desde então, Moscou manteve a ofensiva militar, lançando novos ataques aéreos contra cidades ucranianas.

Tarifas de 100%?

No começo deste mês, Trump afirmou que poderia impor tarifas de 100% sobre a Rússia caso um acordo de paz não fosse feito com a Ucrânia.

Em coletiva de imprensa à época, o presidente americano afirmou que está insatisfeito com a Rússia e está pronto para implementar "tarifas severas" sobre o país. "Uma das razões para estarem aqui hoje é ouvir que estamos muito insatisfeitos com a Rússia", disse Trump. "Mas vamos discutir isso talvez em outro momento. Mas estamos muito, muito insatisfeitos com eles, e vamos aplicar tarifas muito severas", completou.

Trump afirmou que conversa frequentemente com o líder russo, Vladimir Putin, e que ele sabe "o que constitui um acordo justo". "Conversei muito com ele sobre concluir esse assunto. E sempre desligo o telefone dizendo, bem, essa foi uma boa conversa. E então, mísseis são lançados em Kiev ou em alguma outra cidade, e eu fico pensando: 'estranho'", disse Trump. "Depois que isso acontece umas três ou quatro vezes, você percebe que a conversa não significa nada."

Trump também disse que Putin é um "cara durão" que "enganou muitas pessoas" e presidentes anteriores. "No fim, conversa não resolve. Tem que ser sobre ação. Tem que ser sobre resultados", afirmou Trump.