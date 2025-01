Trump e Xi conversam ao telefone e falam em 'relacionamento forte' entre Washington e Pequim

O presidente eleitos dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que teve uma ligação telefônica "muito boa" com o líder chinês, Xi Jinping, e espera que eles possam construir um "relacionamento forte" entre Washington e Pequim para resolverem "muitos problemas juntos", afirmou, a três dias de sua posse na Casa Branca.

“Acabei de falar com o presidente Xi Jinping da China, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Socual. "A ligação foi muito boa tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Minha expectativa é de que resolveremos muitos problemas juntos, começando imediatamente."

Na conversa telefônica, eles trataram de assuntos como comércio, fentanil, TikTok e "muitas outras questões", segundo Trump.

“O presidente Xi e eu faremos tudo o que pudermos para tornar o mundo mais pacífico e seguro!”, acrescentou.

Xi Jinping, por sua vez, afirmou que espera um "bom começo" nas relações bilaterais com os Estados Unidos durante o novo mandato de Donald Trump.

“Nós dois damos grande importância à interação mútua [e] esperamos que as relações China-EUA tenham um bom começo no novo mandato do presidente dos EUA”, disse Xi, em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China citado pela estatal CCTV.

A ligação telefônica, que se acredita ser a primeira entre os dois desde que Trump deixou o cargo após seu primeiro mandato, ocorre em um momento tenso nas relações entre Washington e Pequim.

Logo após o telefonema, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou, nesta sexta-feira, uma lei que banirá o TikTok nos EUA, potencialmente negando o aplicativo de compartilhamento de vídeos a 170 milhões de usuários em dois dias.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da China informou que, embora Xi tenha sido convidado para a posse de Trump na segunda-feira, ele não compareceria. Em vez disso, o vice-presidente, Han Zheng, participará da cerimônia em Washington, como representante especial do líder chinês.

Em uma entrevista à NBC após sua reeleição, Trump disse que se deu “muito bem” com Xi durante seu primeiro mandato. Mas a retórica do americano nem sempre foi tão amigável. Como candidato, prometeu impor tarifas de 60% sobre todos os produtos provenientes da China, embora depois de eleito tenha moderado suas afirmações, ameaçando aumentar as tarifas sobre os produtos chineses em mais 10% até que Pequim impeça o fluxo de drogas ilegais para os EUA.