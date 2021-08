EUA deixa Afeganistão e encerra sua mais longa guerra

Os EUA encerraram nesta segunda-feira, 30, a mais longa guerra de sua história. Os últimos soldados americanos deixaram o Afeganistão após dias de retirada de militares e civis do país, e a guerra de 20 anos iniciada em 2001 chegou oficialmente a seu fim.

Desde 14 de agosto, um dia antes de o Talibã tomar a capital Cabul, mais de 122.000 pessoas foram retiradas da cidade pelo aeroporto, controlado pelos EUA.

O principal diplomata dos EUA no Afeganistão, Ross Wilson, estava no último voo de um avião C-17 dos EUA, disse o general Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos EUA, em uma coletiva de imprensa do Pentágono.

A retirada aérea de emergência chegou ao fim antes do prazo de terça-feira estabelecido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que herdou um acordo de retirada de tropas feito com o Taliban por seu antecessor Donald Trump e decidiu no início deste ano concluir a retirada.

Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lutaram para salvar cidadãos de seus próprios países, bem como tradutores, funcionários de embaixadas locais, ativistas de direitos civis, jornalistas e outros afegãos vulneráveis a represálias do Taliban.

As retiradas se tornaram ainda mais perigosas quando um ataque suicida reivindicado pelo Estado Islâmico -- inimigo tanto do Ocidente quanto do Taliban -- matou 13 militares norte-americanos e dezenas de afegãos que esperavam nos portões do aeroporto na quinta-feira passada.

Biden, que tem enfrentado críticas intensas nos EUA e no exterior por causa de suas decisões sobre o Afeganistão, prometeu após o sangrento ataque ao aeroporto de Cabul perseguir os responsáveis.

