Dois soldados da Guarda Nacional dos EUA são baleados perto da Casa Branca

Dois membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira, 26, nas proximidades da Casa Branca, em Washington. A ocorrência foi confirmada pela agência Reuters, mas o estado de saúde dos militares ainda não foi divulgado. Uma pessoa foi detida.

Segundo o jornal The New York Times, a Casa Branca informou que o presidente Donald Trump foi comunicado sobre o incidente. Ele deixou a capital na noite anterior, terça-feira, 25, com destino à Flórida, onde deve permanecer durante o feriado de Ação de Graças.

A secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, declarou que os soldados “foram baleados há poucos instantes” e que o órgão atua em conjunto com a polícia local para esclarecer o ocorrido.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a motivação do ataque nem a identidade do atirador.

BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d — Jay O'Brien (@jayobtv) November 26, 2025

