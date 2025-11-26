Mundo

Dois soldados da Guarda Nacional dos EUA são baleados perto da Casa Branca

Estado de saúde dos militares ainda não foi divulgado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17h14.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 17h20.

Dois membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira, 26, nas proximidades da Casa Branca, em Washington. A ocorrência foi confirmada pela agência Reuters, mas o estado de saúde dos militares ainda não foi divulgado. Uma pessoa foi detida.

Segundo o jornal The New York Times, a Casa Branca informou que o presidente Donald Trump foi comunicado sobre o incidente. Ele deixou a capital na noite anterior, terça-feira, 25, com destino à Flórida, onde deve permanecer durante o feriado de Ação de Graças.

A secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, declarou que os soldados “foram baleados há poucos instantes” e que o órgão atua em conjunto com a polícia local para esclarecer o ocorrido.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a motivação do ataque nem a identidade do atirador.

*Mais informações em instantes.

